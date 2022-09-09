Cezaevinden çıkar çıkmaz eşini sokak ortasında öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği için tutuklanan Metin Ar cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı. Cani koca, iki çocuğunun annesi Arzu Ar’ı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Bir kadın daha kocası tarafından hunharca öldürüldü… Bartın’da Metin Ar (49), boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar’ın (33) kaldırımda yürüdüğü sırada yanına giderek kendisiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Ar, yanında taşıdığı bıçakla eşini göğüs, boyun ve başından yaraladı. Yerde kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan kadın, çevredekilerin haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Arzu Ar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaya tanık olan vatandaşların darp ettiği Metin Ar da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Metin Ar’ın, boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi Arzu Ar’ı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 aydır tutuklu kaldığı cezaevinden iki gün önce tahliye olduğu, talihsiz kadının da sabah saatlerinde 10 yaşındaki kızıyla çalıştırdığı çay ocağına gittiği öğrenildi. (DHA-AA)

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