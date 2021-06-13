Cezaevinden corona izniyle çıktı, yurt dışına çıkarken yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs’ta dış hatlar terminali pasaport kontrol noktasında yaptıkları uygulama sırasında Abdullah Ş. ismine düzenlenmiş pasaport ile yurtdışına çıkmaya çalışan bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

PARMAK İZİNİ KONTROL ETTİLER

Polisin yaptığı inceleme sonucu yolcunun pasaportunun ve yanındaki sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Ekipler, yaptıkları parmak izi eşleştirmesinde ise şüphelinin gerçek isminin Nurettin Ş. olduğunu belirledi.

CORONA TEDBİRLERİ GEREĞİNCE İZİNLİ ÇIKMIŞ

Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Nurettin Ş.’nin yapılan sorgusunda ise yanındaki seyahat belgelerinin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden corona virüsü tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. Nurettin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi. DHA

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