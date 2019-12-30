Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı!

Yazan:
Alaturka Online
-

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Turgutlu’nun kırsal Avşar Mahallesi’nde meydana geldi.

Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Abdürrahim Karazeybek, geldiği evinde eşi Gülten Karazeybek ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdürrahim Karazeybek, cebinden çıkardığı bıçakla eşi Gülten Karazeybek’e saldırdı.

20 YERİNDEN BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

Eşini 20 yerinden bıçaklayan Abdürrahim Karazeybek, kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Gülten Karazeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gülten Karazeybek’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaçan Abdürrahim Karazeybek’in yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA

İLGİLİ HABERCezaevinden izinli çıktı, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını öldürüp intihar ettiCezaevinden izinli çıktı, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını öldürüp intihar etti

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?