Cezaevlerindeki hoş geldin dayağı sürüyor

Bakırköy Başsavcılığı söz konusu iddiayı yalanlarken, Meclis Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin inceleme yaptıkları cezaevlerine ilişkin raporu ‘hoş geldin dayağı’nın sürdüğünü ortaya koydu. 233 bin kapasiteli cezaevlerinde 300 bin kişinin yattığına dikkat çeken Hakverdi’nin raporundan dikkat çekici noktalar şöyle:

HOŞ GELDİN DAYAĞI: Ziyaret edilen cezaevlerinin bir kısmında, ilk defa gelen veya başka cezaevinden sevk ile gelen mahkumlara suç vasfına göre, kameraların görmediği telefon kulübesi gibi bir yerde kaba dayak atıldığı ve adına ‘hoş geldin dayağı’ denildiği tespit edilmiştir. Uluslararası sözleşmelere, anayasamıza ve insanlık onuruna aykırı olan bu dayak iddiaları soruşturulmalı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreç mutlaka başlatılmalıdır.

HASTALIKLAR: Mahkumların sağlık şikayetlerinin başında, diş rahatsızlığı gelmektedir. İnfaz koruma memurları tarafından da diş şikayetleri hayati olmaması sebebi ile dikkate alınmamakta ve önemsenmemektedir.

KALABALIK: Cezaevlerinde yaşanan sorunların temelinde yatan ana unsur kapasite fazlasıdır. Ortak kullanım alanlarına ve merdiven boşluklarına dahi ranza konularak kurum kapasitesinin çok üstüne çıkılmıştır.