SAKARYA (AA) – İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sakarya'daki cezaevlerinde de gerekli işlem ve hazırlıklar yapıldı.

Hendek Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve kanundan faydalananlar, işlemleri sonrası dışarı çıkartıldı.

Tahliye olanlar özel bir firmadan tahsis edilen otobüslerle cezaevinden ayrıldı. Otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

Bu arada polis, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

– Zonguldak



Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 193, Zonguldak Beycuma ile Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumundan 1292 kişi olmak üzere toplam 1485 kişi tahliye edildi.

Jandarma ekiplerinin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler cezaevinden ayrıldı.

– Bolu

Bolu ve Göynük Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 623 hükümlü, infaz düzenlemesinden faydalandı.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Göynük K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerle ilgili çalışma tamamlandı. Çalışmaların ardından cezaevlerinden tahliyeler yapılmaya başlandı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından cezaevlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

– Karabük

Karabük'te bulunan 1 kapalı, 3 açık ceza infaz kurumundan toplam 574 kişi tahliye edildi.

Jandarma ekiplerinin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler cezaevinden ayrıldı.

– Kocaeli

Kocaeli'deki cezaevlerinden de tahliyeler başladı.

Cezaevi önlerinde jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Kentteki cezaevilerinden, büyük bölümü açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 1300 kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Kanundan faydalanan ve Kocaeli'de yaşayanlar, belediye otobüsleriyle yaşadıkları ilçelere götürülüyor.

Şehir dışında yaşayanların ise tahsis edilen özel otobüslerle memleketlerine gitmeleri sağlanıyor.

– Bartın

Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz İnfaz Kurumu'ndan 200 hükümlünün tahliyesine başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurum önünde araç ve insan yoğunluğunun oluşmasını önlemek amacıyla adresi kent merkezinde olan hükümlüler için farklı noktalarda 4 bölge belirlendi.

Kurum içinden çıkan tüm hükümlüler, sağlık kontrolünden geçirilecek ve şüpheli bir durum görüldüğünde hükümlü sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Adresleri il dışında olan ancak salgın nedeniyle seyahat sınırlaması getirilen kişiler için de gerekli izinler alındı. Tahliye edilen kişilerin salgınla izolasyonunu sağlamak, salgından etkilenmesini engellemek için tüm tedbirler alınıp gerekli planlamalar yapıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler cezaevinden araçlarla çıkarıldı.

– Düzce

Düzce'de T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda da tahliyeler başladı.

Jandarma ve polis ekipleri cezaevi çevresinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Tahliye edilenler minibüslerle cezaevinden ayrıldı.