Cezaların yüzde 88’i muhalif gazetelere

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) adaletsiz uygulamasıyla ilgili rakamları gazeteci-yazar Faruk Bildirici açıkladı. Bildirici, kendi adını taşıyan internet sitesinde kaleme aldığı yazıda “BİK’in bir yıl içerisinde hangi gazetelere ceza verdiğini merak ettim” dedi. Konuyu CİMER’e sorduğunu, BİK resmi internet sitesinde inceleme yaptığını aktardı. BİK’in geçen yıl 803 resmi ilan cezası verdiğini belirten Bildirici, “Bu aslında bir rekor” dedi. Bildirici, şu bilgileri paylaştı:

“BİK’in 30 günlük, hatta kimi zaman 45 günlük resmi ilan kesme cezaları vermesi sıradan bir uygulama haline geldi. BİK, resmi ilanları iktidar yanlısı gazetelere akıtmakla kalmıyor, bir yandan da bağımsız ve eleştirel gazetelere ceza yağdırıyor. BİK’in bir yıl içerisinde İstanbul’da yayınlanan gazetelere verdiği cezaların toplamı 376 gün. BİK; Cumhuriyet’e 110 gün, Birgün’e 112 gün, Evrensel’e 65 gün, Korkusuz’a 29 gün, SÖZCÜ’ye 17 gün ilan kesme cezası vermiş. Cezaların toplamı 333 gün yapıyor. BİK’in 2020’de İstanbul’daki gazetelere verdiği cezaların yüzde 88’i bu beş gazeteye verilmiş. İstanbul dışındaki illerde yayınlanan gazetelere verilen 427 günlük cezanın hangi gazetelere verildiğiyle ilgili veri yok. Ama bu cezaların da iktidar yanlısı olmayan bağımsız ve eleştirel gazetelere verildiğini tahmin etmek zor olmasa gerek.”