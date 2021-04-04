Cezayir: Avrupa ülkeleri Buteflika döneminde yurt dışına kaçırılan mallar konusunda yardımcı olmaya hazır

CEZAYİR (AA) – Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çoğunun, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde yurt dışına kaçırılan paraların ülkeye geri getirilmesi konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Tebbun, basın mensuplarıyla görüşmesinde Buteflika döneminde (1999-2019) yurt dışına kaçırılan paralarla ilgili sorulan bir soru üzerine, gelecek günlerde konuyla ilgili iyi haberler alınacağını belirtti.

Buteflika döneminde kaçırılan paraların çoğunun Avrupa ülkelerine gittiğini söyleyen Tebbun, "AB ülkelerinin çoğu, yurt dışına kaçırılan paraların ülkeye geri getirilmesi konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu gösterdi." dedi.

Geri alma sürecinin karmaşık hukuki adımlara göre işlediğini kaydeden Tebbun, "Yurt dışına kaçırılan mallar ve oralardaki gayrimenkullerle alakalı müzakere sürecinin başlaması için yargıda nihai hükümlerini bekleyen yolsuzluk dosyaları var. Cezayir makamları tüm malların geri alınması için görüşmeler başlattı. Büyükelçiler bu görevi yürütüyorlar." diye konuştu.

Cezayir'in Paris Büyükelçisinin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar sonucu 46 gayrimenkulü geri aldığını kaydeden Tebbun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu aksamalara rağmen ilerleyen günlerde konuyla alakalı gelişmeler kaydedileceğini ekledi.

Ülkesinin Fas'la arasında Batı Sahra konusundaki anlaşmazlık hakkında konuşan Tebbun, Cezayirlilerin, kardeş Faslılara karşı kin beslemediğini belirterek ülkesinin Batı Sahra konusunda çatışan tarafların Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde varılacak herhangi bir siyasi çözümü desteklediğini kaydetti.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılacak erken genel seçimlere de değinen Tebbun, seçimlerde herhangi bir siyasi partiyi desteklemeyeceğini, muhalefetten ya da iktidardan olsun halkın iradesi ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.