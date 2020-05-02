Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: “Libya sorununun çözüm sürecini başlatmaya çok yaklaşmıştık”

CEZAYİR (AA) – Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin Libya krizini çözmeye yönelik sürecin başlatılmasına çok yaklaştığını ancak bazı tarafların siyasi hesaplardan dolayı buna engel olduğunu söyledi.

Cezayir resmi televizyon kanalı Tebbun'un yerel medya kuruluşlarına verdiği röportajı yayımladı.

Libya'daki gelişmelere ilişkin bir soruya cevap veren Tebbun, "Libya sorununun çözüm sürecini başlatmaya çok yaklaşmıştık. Siyasi çalışmalar başlayacaktı ancak çabalar başarısız oldu." dedi.

Tebbun, şunları söyledi:

"Cezayir'in çabalarına engel olanlar var. Bunun diplomatik bir başarı ve bölgede öne çıkmak olacağını düşünüyorlar. Eski Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın BM Libya Özel Temsilcisi olmasının engellenmesi de bu bağlamdadır çünkü kendisinin deneyimi çözüme katkı sağlayacaktı."

Tebbun, ülkesinin Libya sorunun çözümüne ilişkin görüşünü, "Siyasi çalışmalara başlaması için kendisinden bir mutabakat hükümetinin çıkacağı tarafları bir araya getiren yüksek meclis kurulması teklifinde bulunduk. Tüm Libya kabileleri Cezayir'in çözümünü kabul etmişlerdi" şeklinde dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezayir'in katılımı olmaksızın Libya'da hiçbir çaba olamaz. Bunu çeşitli ülkelerin yetkililerine ve temsilcilerine ilettim. Bizim çözüme ilişkin bir tasavvurumuz var. Oradaki halk meşruiyetine dayanıyoruz. Siyasi hedeflerimiz yok. Libya'yı kesinlikle terk etmeyeceğiz. Ramazan ayındayız ve kardeşlerimiz savaşıyor. Hiç kimse koronavirüs salgını tedavisine ilişkin bir çaba göstermiyor. Yönetimi ele geçirmek için yıkım üzerine bir yıkım var, inşallah bilinçlenirler. Gerçekten çok kötü işaretler görünüyor. Ateş söndürülmezse, yaş ve kuru ne varsa yakıp geçer."

Cezayir son haftalarda Libya sorununda taraflar arasında diplomatik çalabalar yürütüyordu. Çözüme ilişkin siyasi çabaların başlaması için gelecek yaz diyalog oturumlarına ev sahipliği teklifinde bulunmuştu.