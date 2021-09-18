Cezayir eski Cumhurbaşkanı Buteflika hayatını kaybetti

Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Buteflika’nın ölümünü yazılı açıklamayla doğrularken, ölüm sebebine ilişkin detay vermekten kaçınıldı. 1999 ve 2019 yılları arasında görevde olan Buteflika, 2015 yılında kısmi felç geçirdi.

Sağlık durumu günden güne kötüleşen Buteflika, buna rağmen görevde kalmayı sürdürdü. 2019 yılında yeniden aday olan Buteflika, halkı ayağa kaldırdı. Ülkenin dört bir yanında gösteriler patlak verirken, ordu mensupları da eylemcilere destek açıklaması yaptı.

Tepkilerin ardından Buteflika, Nisan 2019’da görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

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