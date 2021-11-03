Cezayir, Fas’ı 3 Cezayirliyi bombalı saldırı ile öldürmekle suçladı

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Fas’ı 1 Kasım’da Batı Sahra bölgesi ile Moritanya arasındaki sınıra bombalı saldırı düzenleyerek Cezayirli 3 kişiyi öldürmekle suçladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fas hükümeti 1 Kasım tarihinde Moritanya ile Cezayir’in Batı Sahra bölgesi sınırına bombalı saldırı düzenleyerek, 3 Cezayirliyi öldürmekle suçlandı.

Cumhurbaşkanlığı, “1 Kasım’da Moritanya’nın başkenti Nuakşot ile Cezayir’in Batı Sahra bölgesinde yer alan Ouargla kenti arasında seyahat eden 3 Cezayirli, kamyonlarına düzenlenen barbarca bombalı saldırı sonucu bir suikasta hedef oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cezayir ile Fas arasındaki artan diplomatik gerilimin ardından Cezayir, geçtiğimiz Ağustos ayında “düşmanca eylemlerle” suçladığı Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından geçtiğimiz Ekim ayında ise, Fas toprakları üzerinden İspanya’ya yapılan doğal gaz akışını durdurma kararı almıştı.