Cezayir Müslüman Alimler Derneği: İsrail-BAE anlaşması Filistin meselesine ihanettir

CEZAYİR (AA) – Cezayir Müslüman Alimler Derneği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının, Filistin meselesine ihanet olduğunu belirtti.

Cezayir'deki en büyük din adamları oluşumu olan dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını işgal eden, kutsal mekanları çiğneyen işgalciyle işbirliği yapma ya da normalleşmeye gitmenin Filistin meselesine ihanet olduğu ifade edildi.

İsrail ile normalleşmenin haram olduğu ve her ne gerekçeyle olursa olsun Filistin'in tarihi topraklarından taviz vermenin dinen uygun olmadığı vurgulanan açıklamada, bu ihanete sessiz kalmanın da ihanet olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." ifadesini kullanmıştı.