Cezayir'de inşa edilen dünyanın en büyük 3'üncü camisi 1 Kasım'da açılacak

CEZAYİR (AA) – Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Haremeyn'den sonra dünyanın en büyük üçüncü camisi olan "Ulu Cami"nin 1 Kasım'da açılacağını duyurdu.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, camide gerçekleştirdiği incelemler sırasında yaptığı basın açıklamasında, caminin 1 Kasım'da, Fransız işgaline karşı kurtuluş mücadelesinin başlamasının 66. yıl dönümünde açılacağını söyledi.

Yerel makamlara göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra dünyadaki 3'üncü en büyük cami olacak yapı, 200 bin metre kare alan üzerine inşa ediliyor.

İçerisinde aynı anda 120 bin kişiden fazla kişinin namaz kılabileceği belirtilen caminin minareleri ise 265 metrelik yükseliğine sahip olacak.

Cami ayrıca 6 binden fazla araç için otopark, biri 1500 diğeri 300 kişilik iki konferans salonuna ve 2 bin kişilik bir kütüphaneye ev sahipliği yapacak.

Çinli bir şirket tarafından yapılan caminin maliyetinin 1.5 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.