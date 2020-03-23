Cezayir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

CEZAYİR (AA) – Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığından, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un tüm devlet kurumlarında alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un küresel petrol fiyatlarındaki çöküşün etkileriyle mücadele etmek için acil kemer sıkma planını duyurduğu kaydedildi.

Alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasının olağanüstü hal veya genel bir karantina anlamına gelip gelmediği konusunda ise bilgi verilmedi.

Planın, ithalatın bu yıl 41 milyar dolardan 31 milyar dolara düşürülmesini ve memur maaşlarına dokunulmaksızın genel harcamaların yüzde 30 azaltılmasını içerdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, yıllık yaklaşık 7 milyar dolar tasarruf sağlayacağı belirtilen yabancı ofislerle hizmet ve araştırma sözleşmeleri de durdurulacak.

Cezayir, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşmesiyle 6 yıldır ekonomik kriz yaşıyor. Ülke, döviz gelirlerinin yüzde 93'ünü doğal gaz ve petrolden elde ediyor.