Cezayir'den, Avrupa Parlamentosunun insan hakları eleştirisine tepki:

İSTANBUL (AA) – Cezayir Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki insan hakları durumuna ilişkin Avrupa Parlamentosunun (AP) getirdiği eleştirilere tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir Avrupa ülkesi böylesine kaba ve kabul edilemez bir yöntemle iç işlerimize karışamaz." ifadeleri kullanıldı.

AP'nin attığı bu adımın, "hakaret ve aşağılama" olduğu vurgulanan ve Cezayir-Avrupa ilişkilerine zarar vereceği uyarısında bulunulan açıklamada, Cezayir ile Avrupa arasında "karşılıklı saygı" ve "iç işlerine karışmama" ilkelerine dayalı bir ilişkinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, belgenin, "düşmanca bir üsluba sahip olduğu ve Cezayir halkı ile onların egemenlik tercihlerine karşı sömürge döneminden kalma ataerkil bir zihniyet taşıdığına" dikkat çekildi.

Avrupa Parlamentosu 26 Kasım Perşembe günü Cezayir'deki İnsan Haklarının Durumu başlıklı karar tasarısını onaylamış ve tasarıda Cezayir'deki insan hakları durumunun endişe verici olduğunu kaydetmişti.

Cezayir'deki siyasi partiler de AP'nin insan hakları konusunda yönelttiği eleştirilere tepki göstererek, yayınladıkları açıklamalarda "Avrupalı vekillerin, ülkenin iç işlerine açık bir şekilde müdahalede bulunduğunu" vurgulamıştı.

AP, Kasım 2019'da da Cezayir'deki siyasi durumla ilgili bir karar tasarısı onaylamış, Cezayir makamları o zaman söz konusu adımı, "küstahlık" olarak değerlendirmiş ve Avrupa Birliği kurumları ile ilişkileri yeniden gözden geçirme tehdidinde bulunmuştu.