Cezayirliler Kovid-19 aşısının etkileri konusunda farklı düşünüyor

CEZAYİR (AA) – İYAD EN-NABLUSİ – Cezayir'de halkın bir bölümü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını normal yaşama dönmek için gerekli görürken, diğer bir bölüm ise yan etkileri olabileceği endişesiyle aşıya çekinceli yaklaşıyor.

Rusya'dan ilk parti 500 bin doz Sputnik V aşısının teslim alındığı ülkede, toplu aşılamaya Kovid-19'un ilk görüldüğü yer olan Buleyde kentinde geçen hafta başlandı.

Cezayir Din İşleri Bakanlığına bağlı Fetva Komisyonu, aşı yaptırmanın gerekli olduğuna ilişkin bir fetva yayımladı.

Kovid-19'a karşı aşılamanın salgınla mücadele için gerekli olduğu kaydedilen fetvada, sağlık makamlarının direktiflerine göre hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

– "Hayatımızın normale dönmesi için aşıyı destekliyorum"

Ancak yetkililerin verdiği güvenceye ve din adamlarının fetvalarına rağmen Cezayirliler, aşı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Halkın bir kısmı hayatın normale dönmesi için aşının gerekli olduğuna inanırken, diğer bir kısmı ise aşıların aceleye getirildiğini düşünüyor.

Cezayirli Muhammed Haşişi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşının kendileri için iyi olacağını söyledi.

Haşişi, "Salgın nedeniyle hayat şartları çok zor, iş yok, her şey felç durumda. Hayatımızın yeniden normale dönmesi için aşıyı destekliyorum." dedi.

Cezayirli Emin Şuheyni de Kovid-19'a karşı aşı fikrini desteklediğini, virüsten korunmak için aşının doğru bir adım olduğunu dile getirdi.

Şuheymi, aşının virüsler karşısında sağladığı korumanın hastalıklarla mücadelede yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

– Aşının muhtemel yan etkilerinden endişe ediliyor

Cezayirli Halid eş-Şeyh ise Kovid-19 aşısı konusunda bazı çekinceleri bulunduğunu ve aşı yaptırmaya hazır olmadığını belirtti.

Aşının "hızlı ve aceleyle üretildiğini" söyleyen Şeyh, "Şu anda aşının yan etkisi olup olmadığını bilmiyoruz. Ayrıca yan etkileri kullanımından bir veya iki ay sonra ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Nasreddin Deryuş da aşı olmamakta kararlı olduğunu söyledi.

Aşının muhtemel yan etkilerinden endişe ettiğini vurgulayan Deryuş, "Salgının limon, portakal ve kekik otu gibi doğal tariflerle tedavi edilebileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

– Cezayir'e Astra-Zenaca ve Sinovac aşıları da gelecek

Yaklaşık 44 milyon nüfusa sahip Cezayir'e, Sputnik V'nin yanı sıra İngiltere'den Astra-Zenaca ve Çin'den Sinovac aşılarının gelmesi bekleniyor.

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, daha önce yaptığı açıklamada, devletin almayı planladığı aşı miktarının yeterli olacağını duyurdu.

Aşılama sürecinin yıl boyunca devam edeceğini kaydeden Cerrad, Cezayir'deki aşılama sürecinin olağan olduğunu ve bunun da halk için normal bir süreç olacağını aktardı.