Charlotte Lawrence corona virüsüne yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren corona virüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Son olarak 19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Charlotte Lawrence, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Amerikalı 19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence’ın corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncu Christa Miller ile senarist Bill Lawrence’ın kızı olan Charlotte Lawrence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deneyimini anlattı.

“DIŞARI ÇIKMAYIN”

“Tamamen iyileşeceğim” diyen genç şarkıcı, “İçeride kalın,lütfen. Hasta hissetseniz de hissetmeseniz de içeride kalın. Anne babanızı düşünün. Büyükanne ve büyükbabanızı düşünün” çağrısı yaptı.