Chelsea şampiyon, Liverpool küme düştü!

İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Kadın Süper Ligi’nin sonlandırılmasına ve Chelsea’nin şampiyon ilan edilmesine karar verdi. Premier Lig’de şampiyonluğa giden Liverpool ise, bu kararla Kadınlar Süper Ligi sonuncusu olarak küme düştü.

Süper Lig, corona pandemisi sebebiyle Mayıs ayında askıya alınmıştı. Şampiyon ise maç başına alınan puana göre belirlendi. Lig durdurulduğu sırada maç eksiği bulunan Chelsea, lider Manchester City’nin gerisinde 2. sırada bulunuyordu. Ancak başına alınan puan sıralamasına göre Chelsea şampiyon olurken City ikinci sırada kaldı. Manchester temsilcisi beş sezon üst üste ligi ilk iki sırada bitirmeyi başardı ve bu sene de Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde etti.

Arsenal 3. sırada kalarak Şampiyon Ligi’ni kaçırırken Liverpool lig sonuncu olarak bir alt lige düştü. Liverpool’un Süper Lig’deki yerini Aston Villa alacak.

İkinci ligin altındaki liglerde düşme çıkma yapılmazken, Federasyon’dan yapılan açıklamada çeyrek final aşamasında kalınan FA Cup’ın nasıl sonuçlanacağına dair konuşmaların devam ettiği açıklandı.