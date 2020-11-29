Chelsea-Tottenham maçında kazanan çıkmadı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanan maçta Chelsea ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerinden Chelsea, sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Tottenham ile son 3 maçtan galip gelen Chelsea'nin galibiyet serileri sona erdi.

Puanını 21'e yükselten Tottenham, averajla Liverpool'un önünde lider olurken, 19 puanlı Chelsea 3. sırada yer aldı.

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