CHP 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bir ilki gerçekleştirdi

CHP, 22 Mayıs 2010’da yapılan 33. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde 5 milletvekili seçimi gördü.

12 Haziran 2011 seçiminde yüzde 25,98 oy alarak 24. Dönem parlamentosunda 135 milletvekiliyle temsil edilen CHP, 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimde yüzde 24,95 oyla 132, 1 Kasım 2015 genel seçiminde yüzde 25,32 oyla 134 milletvekili çıkardı.

169 SANDALYE SAHİBİ OLDU

CHP’nin 24 Haziran 2018’deki seçimlerde oy oranı yüzde 22,6’ya düştü, milletvekili sayısı 550’den 600’e yükseltilen parlamentoya 146 milletvekili gönderdi.

Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte dün yapılan genel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre oy oranı yüzde 25,38 olan CHP, bazıları Millet İttifakı partilerinden olmak üzere 169 sandalye kazandı.

CHP İKİ İLDEN İLK MİLLETVEKİLİNİ ÇIKARDI

Karabük’ün 1995’te il olmasından sonra Cevdet Akay, Karabük’ten Meclis’e giren ilk CHP’li milletvekili oldu.

CHP, Düzce’nin 1999’da il olmasından sonra bu ilden de ilk kez milletvekili çıkardı. AK Parti’nin birinci sırada bulunduğu ve 2 milletvekili çıkardığı Düzce’de, CHP bir sandalye kazandı.

Diyarbakır ve Kars’ta 2002’den sonra birer milletvekili çıkaran CHP’den, Rize’de ise 1977’den sonra, 46 yılın ardından bir milletvekili seçildi.

Erzurum’da 46 yıldır milletvekili çıkaramayan CHP, 2023 seçiminde de buradan Meclise milletvekili gönderemedi.

ÇANKIRI’DAN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van’da adayları seçilemeyen CHP; Aksaray, Bayburt, Bitlis, Gümüşhane, Muş ve Yozgat ve 54 yıldır milletvekili çıkaramadığı Çankırı’dan aday göstermedi.

CHP’nin en son 22. Dönem’de 2 milletvekili çıkardığı, ancak bu kişilerin daha sonra AKP’ye geçtiği Ağrı’da da milletvekili bulunmuyor. (AA)