CHP adayı Sarıgül: Gençlerin umutlarını yeşerteceğiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, gençlerle buluştu.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinlikte yoğun ilgi ile karşılanan Sarıgül, “Gençlerimizin işsiz, umutsuz ve mutsuz olması beni çok üzüyor. Dünyanın ileri ülkelerindeki yaşıtları gibi mutlu olsunlar, özgür olsunlar istiyorum. Gençlerin adaletsizliğe razı olmadığını, haksızlığa hiç gelemediklerini biliyorum. Gençlerle gurur duyuyorum. Gençlerimizi, başka ülkelere gitmek zorunda bırakmayacağız. Beyin göçünü önleyeceğiz. Gençlerin umutlarını biz yeşerteceğiz” dedi.

“GENÇLERE AYDA EN AZ 1.500 TL’LİK GENÇ KART VERECEĞİZ”

Sarıgül, gençlere yönelik vaatlerini ise şöyle sıraladı:

*Öncelikli hedefimiz, gençlere iş bulmak olacak. Mülakatı kaldıracağız. Genç girişimciliğini, uygun hibe ve kredilerle destekleyeceğiz. Yerel yönetimlerde gençlerin temsili için özel düzenlemeler yapacağız.

*18-22 yaş arası ihtiyaç sahibi gençlere ayda en az 1.500 TL’lik genç kart vereceğiz. Pasaport ücretsiz olacak, yurtdışına çıkış harcı alınmayacak. İlk sıfır otomobilde ÖTV alınmayacak. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.

*Bilgisayar ve tabletlerde vergi yükü azaltılacak, fiyatlar ucuzlayacak. KYK öğrenim kredisi borç faizlerini sileceğiz. Anapara ödemeleri işe başladıktan sonra taksitli ve faizsiz olacak.

*KYK kredi ve burs tutarlarını artıracağız. Bütün üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorununu 1 yıl içinde çözeceğiz. Gençler hakkını alacak, Erzincan hakkını alacak.