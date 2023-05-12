CHP adına sahte broşür dağıtanlara suçüstü

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından söylenmiş gibi hazırlanmış sahte broşürleri dağıtan kişileri polisle birlikte suç üstü yakaladı. Aralarında TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı olduğu öne sürülen kişiyle birlikte grup gözaltına alındı.

Algı için üretilen sahte broşürlerde, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı ve ‘Başörtüsü 1 metrekarelik bez parçası’ ve ‘LGBT aile düzenini niçin bozsun ki?’ ifadeleri yer alıyor.

KAFTANCIOĞLU: SON ÇIRPINIŞLARINIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak tepki gösterdi:

“Esenler Belediyesi çalışanı ve Esenler TÜGVA temsilcisi Cumhurbaşkanı adayımızın imzasıyla sahte CHP broşürü yapıp dağıtırken suç üstü yakalanıyor. Şu anda emniyetteler İstanbul valiliğini gereğini yapmaya davet ediyorum.

Ve ayrıca İl seçim kurulu ve ilçe seçim kurullarından orijinal broşürlerimizin şekli taklit edilerek üretilen sahte broşürlerin kolluk marifetiyle toplatılması kararını da hızlıca bekliyoruz.. Ne kadar alçaklık yaparsanız yapın son çırpınışlarınız Gİ-DE-CEK-Sİ-NİZ!

Bu broşürlerde suç unsuru yoktur diye bir karar verilirse eğer, yarından itibaren tüm İstanbul’a AKP şablonunda logolarını kullanarak Erdoğan imzasıyla yaptıklarının söylediklerinin(bizde yalan olmaz) dağıtılması suç olmaz bu durumda Öyle değil mi?”

Bu arada sahte broşür yapan ve dağıtırken yakalanan şahıs daha dün Esenler Emniyet müdürünü ziyarete gitmiş. Şu anda ise Esenler Emniyetinde “savcı talimat vermiyor, suç unsuru olmayabilir, bir şey yapamayız vs.vs.” diyor olmalarının da sebebi anlaşıldı böylece.”