CHP afişlerine, kesici aletlerle çirkin saldırı

Antalya’da kentin farklı noktalarına asılan afişlerdeki Kılıçdaroğlu fotoğraflarının kesici aletlerle yırtıldığı görüldü.

Konu hakkında açıklama yapan CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, “Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Şu an ekiplerimiz sahada, saldırıya uğrayan afişleri toplayıp yerine yenilerini asıyor. Onlar kestikçe biz de asmaya devam edeceğiz. Biz nezaketimizi bozmadan, sayın genel başkanımızın tavrı neyse bizde o noktada ilerliyoruz. Seçimi kaybettiklerinin farkındanlar saldırıyorlar. Her şeyden rahatsız oluyorlar. Biz de onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Konunun takipçisiyiz ve gerekli şikayetleri yaptık” dedi.