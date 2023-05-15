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15 Mayıs 2023
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CHP, AKP, İYİ Parti, YSP, MHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı, yeni dönemde mecliste vekil olarak görev yapacak isimler belli oldu.

ADANA
AKP Ömer Çelik
AKP Ahmet Zenbilci
AKP Sunay Karamık
AKP Abdullah Doğru
AKP Faruk Aytek
CHP Orhan Sümer
CHP Müzeyyen Şevkin
CHP Burhanettin Bulut
CHP Sadullah Kısacık
CHP Ayhan Barut
MHP Muharrem Varlı
MHP Ayşe Sibel Ersoy
İYİ Parti Ayyüce Türkeş Taş
İYİ Parti Bilal Bilici
Yeşil Sol Parti Tülay Hatimoğulları
 ADIYAMAN
AKP  Resul Kurt
AKP  İshak Şan
AKP  Mustafa Alkayış
AKP  Hüseyin Özhan
CHP  Abdurrahman Tutdere
 AFYONKARAHİSAR
AKP  Ali Özkaya
AKP  İbrahim Yurdunuseven
AKP  Hasan Arslan
CHP  Burcu Koksal
MHP  Mehmet Taytak
İYİ PARTİ  Hakan Şeref Olgun
 AĞRI
AKP  Ruken Kilerci
Yeşil Sol Parti  Sırrı Sakık
Yeşil Sol Parti  Nejla Demir
Yeşil Sol Parti  Heval Bozdağ
 AKSARAY
AKP  Cengiz Aydoğdu
AKP  Hüseyin Altınsoy
MHP  Ramazan Kaşlı
İYİ Parti  Turan Yaldır
 AMASYA
AKP  Haluk İpek
AKP  Hasan Çilez
CHP  Reşat Karagöz
 ANKARA 1. Bölge
AKP Yıldırım Tuğrul Türkeş
AKP Jülide Sarıerlioğlu
AKP Murat Alpaslan
AKP Zehranur Aydemir
CHP Gamze Taşçıer
CHP Deniz Demir
CHP Okan Konuralp
CHP Sadullah Ergin
CHP Mustafa Nedim Yamalı
CHP Aliye Timisi Ersever
MHP Mevlüt Karakaya
İYİ Parti Koray Aydın
İYİ Parti Ahmet Eşref Fakıbaba
ANKARA 2. bölge
AKP Vedat Bilgin
AKP Lütviye Selma Çam
AKP Orhan Yeğin
AKP Zeynep Yıldız
AKP Osman Gökçek
AKP Kurtcan Çelebi
CHP Murat Emir
CHP İdris Şahin
CHP Semra Dinçer
MHP Sadir Durmaz
İYİ Parti Adnan Beker
ANKARA 3. Bölge
AKP Fuat Oktay
AKP Leyla Şahin Usta
AKP Ömer İleri
AKP Asuman Erdoğan
AKP Ahmet Fethan Baykoç
CHP Tekin Bingöl
CHP Umut Akdoğan
CHP Mesut Doğan
CHP Aylin Yaman
MHP Yaşar Yıldırım
İYİ Parti Yüksel Arslan
İYİ Parti Kürşad Zorlu
ANTALYA
AKP Mevlüt Çavuşoğlu
AKP Mustafa Köse
AKP Tuba Vural Çokal
AKP Kemal Çelik
AKP Atay Uslu
AKP İbrahim Ethem Taş
CHP Sururi Çorabatır
CHP Cavit Arı
CHP Aliye Coşar
CHP Serap Yazıcı Özbudun
CHP Şerafettin Kılıç
CHP Mustafa Erdem
MHP Abdurrahman Başkan
MHP Hilmi Durgun
İYİ Parti Uğur Poyraz
İYİ Parti Aykut Kaya
Yeşil Sol Parti Hakkı Saruhan Oluç
ARDAHAN
AKP Kaan Koç
CHP Özgür Erdem İncesu
ARTVİN
AKP Faruk Çelik
CHP Uğur Bayraktutan
 AYDIN
AKP Mustafa Savaş
AKP Seda Sarıbaş
AKP Ömer Özmen
CHP Bülent Tezcan
CHP Hüseyin Yıldız
CHP Süleyman Bülbül
CHP Evrim Karakoz
İYİ Parti Ömer Karakaş
 BALIKESİR
AKP İsmail Ok
AKP Belgin Uygur
AKP Mustafa Canbey
AKP Ali Taylan Öztaylan
CHP Ensar Aytekin
CHP Serkan Sarı
CHP Burak Dalgın
MHP Ekrem Gökay Yüksel
İYİ Parti Turhan Çömez
BARTIN 
AKP Yusuf Ziya Aldatmaz
CHP Aysu Bankoğlu
BATMAN 
AKP Ferhat Nasıroğlu
Yeşil Sol Parti Keskin Bayındır
Yeşil Sol Parti Zeynep Oduncu
Yeşil Sol Parti Mehmet Rüştü Tiryaki
Yeşil Sol Parti Nurten Ertuğrul
BAYBURT
AKP Orhan Ateş
BİLECİK
AKP Halil Eldemir
CHP Yaşar Tüzün
BİNGÖL 
AKP Feyzi Berdibek
AKP Zeki Korkutata
Yeşil Sol Parti Ömer Faruk Hülakü
BİTLİS 
AKP Turan Bedirhanoğlu
Yeşil Sol Parti Hüseyin Olan
Yeşil Sol Parti Semra Çağlar Gökalp
BOLU 
AKP Yüksek Coşkunyürek
CHP Türker Ateş
MHP İsmail Akgül
BURDUR 
AKP Adem Korkmaz
AKP Mustafa Oğuz
CHP İzzet Akbulut
BURSA 1. Bölge 
AKP Efkan Ala
AKP Refik Özen
AKP Ahmet Kılıç
AKP Emine Yavuz Gözgeç
AKP Mustafa Yavuz
CHP Kayıhan Pala
CHP Nurhayat Altaca Kayışoğlu
CHP Mehmet Atmaca
MHP İsmet Büyükataman
İYİ Parti Yüksel Selçuk Türkoğlu
BURSA 2. Bölge 
AKP Mustafa Varank
AKP Ayhan Salman
AKP Osman Mestan
AKP Emel Gözükara Durmaz
AKP Muhammet Müfit Aydın
CHP Hasan Öztürk
CHP Cemalettin Kani Torun
CHP Orhan Sarıbal
MHP Fevzi Zırhoğlu
İYİ Parti Hasan Toktaş
ÇANAKKALE 
AKP Ayhan Gider
CHP İsmet Güneşhan
CHP Özgür Ceylan
İYİ Parti Rıdvan Uz
ÇANKIRI 
AKP Muhammet Emin Akbaşoğlu
MHP Pelin Yılık
ÇORUM 
AKP Yusuf Ahlatcı
AKP Oğuzhan Kaya
CHP Mehmet Tahtasız
MHP Vahit Kayırıcı
DENİZLİ 
AKP Cahit Özkan
AKP Şahin Tin
AKP Nilgün Ök
CHP Gülizar Biçer Karaca
CHP Şeref Arpacı
CHP Sema Silin Ün
İYİ Parti Yasin Öztürk
DİYARBAKIR 
AKP Mehmet Galip Ensarioğlu
AKP Mehmet Sait Yaz
AKP Suna Kepoğlu Ataman
CHP Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Yeşil Sol Parti Berdan Öztürk
Yeşil Sol Parti Halide Türkoğlu
Yeşil Sol Parti Osman Cengiz Çandar
Yeşil Sol Parti Adalet Kaya
Yeşil Sol Parti Serhat Eren
Yeşil Sol Parti Sevilay Çelenk Özen
Yeşil Sol Parti Mehmet Kamaç
Yeşil Sol Parti Ceylan Akça Cupolo
DÜZCE 
AKP Ayşe Kesir
AKP Ercan Öztürk
CHP Talih Özcan
ELAZIĞ 
AKP Erol Keleş
AKP Ejder Açıkkapı
AKP Mahmut Rıdvan Nazırlı
CHP Gürsel Erol
MHP Semih Işıkver
ERZİNCAN
AKP Süleyman Karaman
CHP Mustafa Sarıgül
ERZURUM 
AKP Selami Altınok
AKP Fatma Öncü
AKP Mehmet Emin Öz
AKP Abdurrahim Fırat
MHP Kamil Aydın
Yeşil Sol Parti Meral Danış Beştaş
ESKİŞEHİR
AKP Fatih Dönmez
AKP Ayşen Gürcan
CHP Utku Çakırözer
CHP Jale Nur Süllü
CHP İbrahim Arslan
İYİ Parti İdris Nebi Hatipoğlu
GAZİANTEP
AKP Abdulhamit Gül
AKP Mehmet Eyup Özkeçeci
AKP Ali Şahin
AKP Derya Bakbak
AKP Mesut Bozatlı
AKP Şehzade Demir
AKP İrfan Çelikaslan
AKP Bünyamin Bozgeyik
CHP Hasan Öztürkmen
CHP Melih Meriç
CHP Ertuğrul Kaya
MHP Sermet Atay
İYİ Parti Mehmet Mustafa Gürban
Yeşil Sol Parti Sevda Karaca Demir
GİRESUN
AKP Nazım Elmas
Ali Temür
CHP Elvan Işık Gezmiş
MHP Ertuğrul Gazi Konal
GÜMÜŞHANE
AKP Celalettin Köse
MHP Musa Küçük
HAKKARİ
Yeşil Sol Parti Vezir Çoşkun Parlak
Yeşil Sol Parti Öznur Bartın
Yeşil Sol Parti Onur Düşünmez
HATAY
AKP Adem Yeşildal
AKP Abdulkadir Özel
AKP Hüseyin Yayman
AKP Kemal Karahan
CHP Mehmet Güzelmansur
CHP Nermin Yıldırım Kara
CHP Servet Mullaoğlu
CHP Necmettin Çalışkan
MHP Lütfi Kaşıkçı
İYİ Parti Adnan Şefik Çirkin
TİP Can Atalay
IĞDIR
AKP Cantürk Alagöz
Yeşil Sol Parti Yılmaz Hun
ISPARTA
AKP Mehmet Uğur Gökgöz
CHP Hikmet Yalım Halıcı
MHP Hasan Basri Sönmez
İYİ Parti Aylin Cesur
İSTANBUL 1. BÖLGE
AKP Murat Kurum
AKP Erkan Kandemir
AKP Hasan Turan
AKP Müşerref Pervin Tuba Durgut
AKP Hulusi Şentürk
AKP Hulki Cevizoğlu
AKP Tuğba Işık Ercan
AKP İsmail Erdem
AKP Yahya Çelik
AKP Behiye Eker
AKP Serkan Bayram
AKP Ümmü Gülşen Öztürk
AKP Azmi Ekinci
AKP Nurettin Alan
CHP Oğuz Kaan Salıcı
CHP Gamze Akkuş İlgezdi
CHP Fehti Açıkel
CHP Gökhan Günaydın
CHP Birol Aydın
CHP Ahmet Ersagun Yücel
CHP Elif Esen
CHP Hasan Karal
CHP Cemal Enginyurt
CHP Selim Temurci
CHP Ali Gökçek
CHP Suat Özçağdaş
MHP Edip Semih Yalçın
MHP İzzet Ulvi Yönter
İYİ Parti Nimet Özdemir
İYİ Parti Burak Akburak
İYİ Parti Mustafa Cihan Paçacı
Yeşil Sol Parti Sırrı Süreyya Önder
Yeşil Sol Parti Kezban Konukçu
TİP Sera Kadıgil
Yeniden Refah Suat Pamukçu
İSTANBUL 2. BÖLGE
AKP Süleyman Soylu
AKP Halit Yerebakan
AKP Rabia İlhan
AKP Önder Aksakal
AKP Mustafa Demir
AKP İsmail Emrah Karayel
AKP Zafer Sırakaya
AKP Büşra Paker
AKP Sevan Sıvacıoğlu
AKP Derya Ayaydın
AKP Adem Yıldırım
AKP Sena Nur Çelik
CHP Namık Tan
CHP Yunus Emre
CHP Gökan Zeybek
CHP Enis Berberoğlu
CHP Mustafa Kaya
CHP Yüksel Mansur Kılınç
CHP İsa Mesih Şahin
CHP Evrim Rızvanoğlu
MHP Celal Adan
İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
İYİ Parti Mehmet Selim Ensarioğlu
Yeşil Sol Parti Cengiz Çiçek
Yeşil Sol Parti Özgül Saki
TİP Ahmet Şık
Yeniden Refah Fatih Erbakan
İSTANBUL 3. BÖLGE
AKP Numan Kurtulmuş
AKP Özlem Zengin
AKP Cüneyt Yüksel
AKP Zekeriya Yapıcıoğlu
AKP Halis Dalkılıç
AKP Rümeysa Kadak
AKP Oğuz Üçüncü
AKP Bayram Şenocak
AKP Şamil Ayrım
AKP Seda Gören Bölük
AKP Nilhan Ayan
AKP Yıldız Konal Süslü
AKP Şengül Karslı
AKP Yücel Arzen Hacıoğulları
CHP Engin Altay
CHP Erdoğan Toprak
CHP Türkan Elçi
CHP İlhan Kesici
CHP Zeynel Emre
CHP Mustafa Yeneroğlu
CHP Bülent Kaya
CHP Doğan Demir
CHP Özgür Karabat
CHP Medeni Yılmaz
CHP Turan Taşkın Özer
MHP Feti Yıldız
MHP İsmail Faruk Aksu
İYİ Parti Ersin Beyaz
İYİ Parti Seyithan İzsiz
İYİ Parti Ayşe Sİbel Yanıkömeroğlu
Yeşil Sol Parti Çiğdem Kılıçgün Uçar
Yeşil Sol Parti İskender Bayhan
Yeşil Sol Parti Çiçek Otlu
Yeşil Sol Parti Celal Fırat
TİP Erkan Baş
Yeniden Refah Doğan Bekin
İZMİR 1. BÖLGE
AKP Mehmet Muharrem Kasapoğlu
AKP Mahmut Atilla Kaya
AKP Şebnem Bursalı
AKP Mehmet Ali Çelebi
CHP Yüksel Taşkın
CHP Tuncay Özkan
CHP Sevda Erdan Kılıç
CHP Murat Bakan
CHP Ednan Arslan
CHP Seda Kaya Ösen
CHP Haydar Altıntaş
İYİ Parti Dursun Müsavat Dervişoğlu
İYİ Parti Ümit Özlale
Yeşil Sol Parti Burcugül Çubuk
İZMİR 2. BÖLGE
AKP Eyyüp Kadir İnan
AKP Fehmi Alpay Özalan
AKP Ceyda Bölünmez Çankırı
AKP Yaşar Kırkpınar
CHP Gökçe Gökçen
CHP Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
CHP Rahmi Aşkın Türeli
CHP Mahir Polat
CHP Mehmet Salih Uzun
CHP Deniz Yücel
CHP Mustafa Bilici
MHP Tamer Osmanağaoğlu
İYİ Parti Hüsmen Kırkpınar
Yeşil Sol Parti İbrahim Akın
KAHRAMANMARAŞ
AKP Vahit Kirişçi
AKP Ömer Oruç Bilal Debgici
AKP Mevlüt Kurt
AKP Tuba Köksal
AKP Mehmet Şahin
CHP Ali Öztunç
MHP Zuhal Karakoç Dora
MHP Turan Şahin
KARABÜK
AKP Cem Şahin
AKP Durmuş Ali Keskinkılıç
CHP Cevdet Akay
KARAMAN
AKP Selman Oğuzhan Eser
AKP Osman Sağlam
CHP İsmail Atakan Ünver
KARS
AKP Adem Çalkın
CHP İnan Akgün Alp
Yeşil Sol Parti Gülüstan Kılıç Koçyiğit
KASTAMONU
AKP Halil Uluay
AKP Fatma Serap Ekmekci
CHP Hasan Baltacı
KAYSERİ
AKP Hulusi Akar
AKP Ayşe Böhürler
AKP Şaban Çopuroğlu
AKP Murat Cahid Cıngı
AKP Sayın Bayar Özsoy
CHP Aşkın Genç
CHP Mahmut Arıkan
MHP İsmail Özdemir
MHP Mustafa Baki Ersoy
İYİ Parti Dursun Ataş
KIRIKKALE
AKP Mustafa Kaplan
CHP Ahmet Önal
MHP Halil Öztürk
KIRKLARELİ
AKP Ahmet Gökhan Sarıçam
CHP Vecdi Gündoğdu
CHP Fahri Özkan
KIRŞEHİR
AKP Necmettin Erkan
CHP Metin İlhan
KİLİS
AKP Ahmet Salih Dal
MHP Mustafa Demir
KOCAELİ
AKP Sadettin Hülagü
AKP Radiye Sezer Katırcıoğlu
AKP Veysal Tipioğlu
AKP Mehmet AKif Yılmaz
AKP Cemil Yaman
AKP Sami Çakır
CHP Mühip Kanko
CHP Harun Özgür Yıldızlı
CHP Hasan Bitmez
CHP Nail çiler
MHP Saffet Sancaklı
İYİ Parti Lütfü Türkkan
Yeşil Sol Parti Ömer Faruk Gergerlioğlu
Yeniden Refah Mehmet Aşıla
KONYA
AKP Tahir Akyürek
AKP Orhan Erdem
AKP Selman Özboyacı
AKP Meryem Göka
AKP Abdullah Ağralı
AKP Mehmet Baykan
AKP Ziya Altunyaldız
AKP Latif Selvi
AKP Mustafa Hakan Özer
CHP Barış Bektaş
CHP Hasan Ekici
MHP Mustafa Kalaycı
MHP Konur Alp Koçak
Yeniden Refah Ali Yüksel
KÜTAHYA
AKP Adil Biçer
AKP İsmail Çağlar Bayırcı
AKP Mehmet Demir
CHP Ali Fazıl Kasap
MHP Ahmet Erbaş
MALATYA
AKP Bülent Tüfenkci
AKP İhsan Koca
AKP İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak
AKP Abdurrahman Babacan
CHP Veli Ağbaba
MHP Mehmet Celal Fendoğlu
MANİSA
AKP Bahadır Yenişehirlioğlu
AKP Murat Baybatur
AKP Tamer Akkal
AKP Ahmet Mücahit Arınç
CHP Özgür Özel
CHP Ahmet Vehbi Bakıroğlu
CHP Selma Aliye Kavaf
MHP Erkan Akçay
İYİ Parti Şenol Suat
MARDİN
AKP Faruk Kılıç
AKP Muhammet Adak
Yeşil Sol Parti Salihe Aydeniz
Yeşil Sol Parti Kamuran Tanhan
Yeşil Sol Parti Beritan Güneş Altın
Yeşil Sol Parti George Aslan
MERSİN
AKP Nureddin Nebati
AKP Ali Kıratlı
AKP Havva Sibel Söylemez
AKP Faruk Dinç
CHP Ali Mahir Başarır
CHP Gülcan Kış
CHP Mehmet Emin Ekmen
CHP Talat Dinçer
CHP Hasan Ufuk Çakır
MHP Levent Uysal
İYİ Parti Burhanettin Kocamaz
Yeşil Sol Parti Ali Bozan
Yeşil Sol Parti Perihan Koca
MUĞLA
AKP Kadem Mete
AKP Yakup Otgöz
CHP Cumhur Uzun
CHP Gizem Özcan
CHP Süreyya Öneş Derici
CHP Selçuk Özdağ
İYİ Parti Metin Ergün
MUŞ
AKP Mehmet Emin Şimşek
Yeşil Sol Parti Sezai Temelli
Yeşil Sol Parti Sümeyye Boz
NEVŞEHİR
AKP Süleyman Özgün
AKP Emre Çalışkan
CHP Filiz Kılıç
NİĞDE
AKP Cevahir UZkurt
CHP Ömer Fethi Gürer
MHP Cumali İnce
ORDU
AKP Mahmut Özer
AKP İbrahim Ufuk Kaynak
AKP Mustafa Hamarat
CHP Seyit Torun
CHP Mustafa Adıgüzel
MHP Naci Şanlıtürk
OSMANİYE
AKP Derya Yanık
AKP Seydi Gülsoy
CHP Asu Kaya Gedik
MHP Devlet Bahçeli

 

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