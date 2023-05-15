CHP, AKP, İYİ Parti, YSP, MHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı, yeni dönemde mecliste vekil olarak görev yapacak isimler belli oldu.

ADANA AKP Ömer Çelik AKP Ahmet Zenbilci AKP Sunay Karamık AKP Abdullah Doğru AKP Faruk Aytek CHP Orhan Sümer CHP Müzeyyen Şevkin CHP Burhanettin Bulut CHP Sadullah Kısacık CHP Ayhan Barut MHP Muharrem Varlı MHP Ayşe Sibel Ersoy İYİ Parti Ayyüce Türkeş Taş İYİ Parti Bilal Bilici Yeşil Sol Parti Tülay Hatimoğulları ADIYAMAN AKP Resul Kurt AKP İshak Şan AKP Mustafa Alkayış AKP Hüseyin Özhan CHP Abdurrahman Tutdere AFYONKARAHİSAR AKP Ali Özkaya AKP İbrahim Yurdunuseven AKP Hasan Arslan CHP Burcu Koksal MHP Mehmet Taytak İYİ PARTİ Hakan Şeref Olgun AĞRI AKP Ruken Kilerci Yeşil Sol Parti Sırrı Sakık Yeşil Sol Parti Nejla Demir Yeşil Sol Parti Heval Bozdağ AKSARAY AKP Cengiz Aydoğdu AKP Hüseyin Altınsoy MHP Ramazan Kaşlı İYİ Parti Turan Yaldır AMASYA AKP Haluk İpek AKP Hasan Çilez CHP Reşat Karagöz ANKARA 1. Bölge AKP Yıldırım Tuğrul Türkeş AKP Jülide Sarıerlioğlu AKP Murat Alpaslan AKP Zehranur Aydemir CHP Gamze Taşçıer CHP Deniz Demir CHP Okan Konuralp CHP Sadullah Ergin CHP Mustafa Nedim Yamalı CHP Aliye Timisi Ersever MHP Mevlüt Karakaya İYİ Parti Koray Aydın İYİ Parti Ahmet Eşref Fakıbaba ANKARA 2. bölge AKP Vedat Bilgin AKP Lütviye Selma Çam AKP Orhan Yeğin AKP Zeynep Yıldız AKP Osman Gökçek AKP Kurtcan Çelebi CHP Murat Emir CHP İdris Şahin CHP Semra Dinçer MHP Sadir Durmaz İYİ Parti Adnan Beker ANKARA 3. Bölge AKP Fuat Oktay AKP Leyla Şahin Usta AKP Ömer İleri AKP Asuman Erdoğan AKP Ahmet Fethan Baykoç CHP Tekin Bingöl CHP Umut Akdoğan CHP Mesut Doğan CHP Aylin Yaman MHP Yaşar Yıldırım İYİ Parti Yüksel Arslan İYİ Parti Kürşad Zorlu ANTALYA AKP Mevlüt Çavuşoğlu AKP Mustafa Köse AKP Tuba Vural Çokal AKP Kemal Çelik AKP Atay Uslu AKP İbrahim Ethem Taş CHP Sururi Çorabatır CHP Cavit Arı CHP Aliye Coşar CHP Serap Yazıcı Özbudun CHP Şerafettin Kılıç CHP Mustafa Erdem MHP Abdurrahman Başkan MHP Hilmi Durgun İYİ Parti Uğur Poyraz İYİ Parti Aykut Kaya Yeşil Sol Parti Hakkı Saruhan Oluç ARDAHAN AKP Kaan Koç CHP Özgür Erdem İncesu ARTVİN AKP Faruk Çelik CHP Uğur Bayraktutan AYDIN AKP Mustafa Savaş AKP Seda Sarıbaş AKP Ömer Özmen CHP Bülent Tezcan CHP Hüseyin Yıldız CHP Süleyman Bülbül CHP Evrim Karakoz İYİ Parti Ömer Karakaş BALIKESİR AKP İsmail Ok AKP Belgin Uygur AKP Mustafa Canbey AKP Ali Taylan Öztaylan CHP Ensar Aytekin CHP Serkan Sarı CHP Burak Dalgın MHP Ekrem Gökay Yüksel İYİ Parti Turhan Çömez BARTIN AKP Yusuf Ziya Aldatmaz CHP Aysu Bankoğlu BATMAN AKP Ferhat Nasıroğlu Yeşil Sol Parti Keskin Bayındır Yeşil Sol Parti Zeynep Oduncu Yeşil Sol Parti Mehmet Rüştü Tiryaki Yeşil Sol Parti Nurten Ertuğrul BAYBURT AKP Orhan Ateş BİLECİK AKP Halil Eldemir CHP Yaşar Tüzün BİNGÖL AKP Feyzi Berdibek AKP Zeki Korkutata Yeşil Sol Parti Ömer Faruk Hülakü BİTLİS AKP Turan Bedirhanoğlu Yeşil Sol Parti Hüseyin Olan Yeşil Sol Parti Semra Çağlar Gökalp BOLU AKP Yüksek Coşkunyürek CHP Türker Ateş MHP İsmail Akgül BURDUR AKP Adem Korkmaz AKP Mustafa Oğuz CHP İzzet Akbulut BURSA 1. Bölge AKP Efkan Ala AKP Refik Özen AKP Ahmet Kılıç AKP Emine Yavuz Gözgeç AKP Mustafa Yavuz CHP Kayıhan Pala CHP Nurhayat Altaca Kayışoğlu CHP Mehmet Atmaca MHP İsmet Büyükataman İYİ Parti Yüksel Selçuk Türkoğlu BURSA 2. Bölge AKP Mustafa Varank AKP Ayhan Salman AKP Osman Mestan AKP Emel Gözükara Durmaz AKP Muhammet Müfit Aydın CHP Hasan Öztürk CHP Cemalettin Kani Torun CHP Orhan Sarıbal MHP Fevzi Zırhoğlu İYİ Parti Hasan Toktaş ÇANAKKALE AKP Ayhan Gider CHP İsmet Güneşhan CHP Özgür Ceylan İYİ Parti Rıdvan Uz ÇANKIRI AKP Muhammet Emin Akbaşoğlu MHP Pelin Yılık ÇORUM AKP Yusuf Ahlatcı AKP Oğuzhan Kaya CHP Mehmet Tahtasız MHP Vahit Kayırıcı DENİZLİ AKP Cahit Özkan AKP Şahin Tin AKP Nilgün Ök CHP Gülizar Biçer Karaca CHP Şeref Arpacı CHP Sema Silin Ün İYİ Parti Yasin Öztürk DİYARBAKIR AKP Mehmet Galip Ensarioğlu AKP Mehmet Sait Yaz AKP Suna Kepoğlu Ataman CHP Mustafa Sezgin Tanrıkulu Yeşil Sol Parti Berdan Öztürk Yeşil Sol Parti Halide Türkoğlu Yeşil Sol Parti Osman Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti Adalet Kaya Yeşil Sol Parti Serhat Eren Yeşil Sol Parti Sevilay Çelenk Özen Yeşil Sol Parti Mehmet Kamaç Yeşil Sol Parti Ceylan Akça Cupolo DÜZCE AKP Ayşe Kesir AKP Ercan Öztürk CHP Talih Özcan ELAZIĞ AKP Erol Keleş AKP Ejder Açıkkapı AKP Mahmut Rıdvan Nazırlı CHP Gürsel Erol MHP Semih Işıkver ERZİNCAN AKP Süleyman Karaman CHP Mustafa Sarıgül ERZURUM AKP Selami Altınok AKP Fatma Öncü AKP Mehmet Emin Öz AKP Abdurrahim Fırat MHP Kamil Aydın Yeşil Sol Parti Meral Danış Beştaş ESKİŞEHİR AKP Fatih Dönmez AKP Ayşen Gürcan CHP Utku Çakırözer CHP Jale Nur Süllü CHP İbrahim Arslan İYİ Parti İdris Nebi Hatipoğlu GAZİANTEP AKP Abdulhamit Gül AKP Mehmet Eyup Özkeçeci AKP Ali Şahin AKP Derya Bakbak AKP Mesut Bozatlı AKP Şehzade Demir AKP İrfan Çelikaslan AKP Bünyamin Bozgeyik CHP Hasan Öztürkmen CHP Melih Meriç CHP Ertuğrul Kaya MHP Sermet Atay İYİ Parti Mehmet Mustafa Gürban Yeşil Sol Parti Sevda Karaca Demir GİRESUN AKP Nazım Elmas Ali Temür CHP Elvan Işık Gezmiş MHP Ertuğrul Gazi Konal GÜMÜŞHANE AKP Celalettin Köse MHP Musa Küçük HAKKARİ Yeşil Sol Parti Vezir Çoşkun Parlak Yeşil Sol Parti Öznur Bartın Yeşil Sol Parti Onur Düşünmez HATAY AKP Adem Yeşildal AKP Abdulkadir Özel AKP Hüseyin Yayman AKP Kemal Karahan CHP Mehmet Güzelmansur CHP Nermin Yıldırım Kara CHP Servet Mullaoğlu CHP Necmettin Çalışkan MHP Lütfi Kaşıkçı İYİ Parti Adnan Şefik Çirkin TİP Can Atalay IĞDIR AKP Cantürk Alagöz Yeşil Sol Parti Yılmaz Hun ISPARTA AKP Mehmet Uğur Gökgöz CHP Hikmet Yalım Halıcı MHP Hasan Basri Sönmez İYİ Parti Aylin Cesur İSTANBUL 1. BÖLGE AKP Murat Kurum AKP Erkan Kandemir AKP Hasan Turan AKP Müşerref Pervin Tuba Durgut AKP Hulusi Şentürk AKP Hulki Cevizoğlu AKP Tuğba Işık Ercan AKP İsmail Erdem AKP Yahya Çelik AKP Behiye Eker AKP Serkan Bayram AKP Ümmü Gülşen Öztürk AKP Azmi Ekinci AKP Nurettin Alan CHP Oğuz Kaan Salıcı CHP Gamze Akkuş İlgezdi CHP Fehti Açıkel CHP Gökhan Günaydın CHP Birol Aydın CHP Ahmet Ersagun Yücel CHP Elif Esen CHP Hasan Karal CHP Cemal Enginyurt CHP Selim Temurci CHP Ali Gökçek CHP Suat Özçağdaş MHP Edip Semih Yalçın MHP İzzet Ulvi Yönter İYİ Parti Nimet Özdemir İYİ Parti Burak Akburak İYİ Parti Mustafa Cihan Paçacı Yeşil Sol Parti Sırrı Süreyya Önder Yeşil Sol Parti Kezban Konukçu TİP Sera Kadıgil Yeniden Refah Suat Pamukçu İSTANBUL 2. BÖLGE AKP Süleyman Soylu AKP Halit Yerebakan AKP Rabia İlhan AKP Önder Aksakal AKP Mustafa Demir AKP İsmail Emrah Karayel AKP Zafer Sırakaya AKP Büşra Paker AKP Sevan Sıvacıoğlu AKP Derya Ayaydın AKP Adem Yıldırım AKP Sena Nur Çelik CHP Namık Tan CHP Yunus Emre CHP Gökan Zeybek CHP Enis Berberoğlu CHP Mustafa Kaya CHP Yüksel Mansur Kılınç CHP İsa Mesih Şahin CHP Evrim Rızvanoğlu MHP Celal Adan İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İYİ Parti Mehmet Selim Ensarioğlu Yeşil Sol Parti Cengiz Çiçek Yeşil Sol Parti Özgül Saki TİP Ahmet Şık Yeniden Refah Fatih Erbakan İSTANBUL 3. BÖLGE AKP Numan Kurtulmuş AKP Özlem Zengin AKP Cüneyt Yüksel AKP Zekeriya Yapıcıoğlu AKP Halis Dalkılıç AKP Rümeysa Kadak AKP Oğuz Üçüncü AKP Bayram Şenocak AKP Şamil Ayrım AKP Seda Gören Bölük AKP Nilhan Ayan AKP Yıldız Konal Süslü AKP Şengül Karslı AKP Yücel Arzen Hacıoğulları CHP Engin Altay CHP Erdoğan Toprak CHP Türkan Elçi CHP İlhan Kesici CHP Zeynel Emre CHP Mustafa Yeneroğlu CHP Bülent Kaya CHP Doğan Demir CHP Özgür Karabat CHP Medeni Yılmaz CHP Turan Taşkın Özer MHP Feti Yıldız MHP İsmail Faruk Aksu İYİ Parti Ersin Beyaz İYİ Parti Seyithan İzsiz İYİ Parti Ayşe Sİbel Yanıkömeroğlu Yeşil Sol Parti Çiğdem Kılıçgün Uçar Yeşil Sol Parti İskender Bayhan Yeşil Sol Parti Çiçek Otlu Yeşil Sol Parti Celal Fırat TİP Erkan Baş Yeniden Refah Doğan Bekin İZMİR 1. BÖLGE AKP Mehmet Muharrem Kasapoğlu AKP Mahmut Atilla Kaya AKP Şebnem Bursalı AKP Mehmet Ali Çelebi CHP Yüksel Taşkın CHP Tuncay Özkan CHP Sevda Erdan Kılıç CHP Murat Bakan CHP Ednan Arslan CHP Seda Kaya Ösen CHP Haydar Altıntaş İYİ Parti Dursun Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Ümit Özlale Yeşil Sol Parti Burcugül Çubuk İZMİR 2. BÖLGE AKP Eyyüp Kadir İnan AKP Fehmi Alpay Özalan AKP Ceyda Bölünmez Çankırı AKP Yaşar Kırkpınar CHP Gökçe Gökçen CHP Rıfat Turuntay Nalbantoğlu CHP Rahmi Aşkın Türeli CHP Mahir Polat CHP Mehmet Salih Uzun CHP Deniz Yücel CHP Mustafa Bilici MHP Tamer Osmanağaoğlu İYİ Parti Hüsmen Kırkpınar Yeşil Sol Parti İbrahim Akın KAHRAMANMARAŞ AKP Vahit Kirişçi AKP Ömer Oruç Bilal Debgici AKP Mevlüt Kurt AKP Tuba Köksal AKP Mehmet Şahin CHP Ali Öztunç MHP Zuhal Karakoç Dora MHP Turan Şahin KARABÜK AKP Cem Şahin AKP Durmuş Ali Keskinkılıç CHP Cevdet Akay KARAMAN AKP Selman Oğuzhan Eser AKP Osman Sağlam CHP İsmail Atakan Ünver KARS AKP Adem Çalkın CHP İnan Akgün Alp Yeşil Sol Parti Gülüstan Kılıç Koçyiğit KASTAMONU AKP Halil Uluay AKP Fatma Serap Ekmekci CHP Hasan Baltacı KAYSERİ AKP Hulusi Akar AKP Ayşe Böhürler AKP Şaban Çopuroğlu AKP Murat Cahid Cıngı AKP Sayın Bayar Özsoy CHP Aşkın Genç CHP Mahmut Arıkan MHP İsmail Özdemir MHP Mustafa Baki Ersoy İYİ Parti Dursun Ataş KIRIKKALE AKP Mustafa Kaplan CHP Ahmet Önal MHP Halil Öztürk KIRKLARELİ AKP Ahmet Gökhan Sarıçam CHP Vecdi Gündoğdu CHP Fahri Özkan KIRŞEHİR AKP Necmettin Erkan CHP Metin İlhan KİLİS AKP Ahmet Salih Dal MHP Mustafa Demir KOCAELİ AKP Sadettin Hülagü AKP Radiye Sezer Katırcıoğlu AKP Veysal Tipioğlu AKP Mehmet AKif Yılmaz AKP Cemil Yaman AKP Sami Çakır CHP Mühip Kanko CHP Harun Özgür Yıldızlı CHP Hasan Bitmez CHP Nail çiler MHP Saffet Sancaklı İYİ Parti Lütfü Türkkan Yeşil Sol Parti Ömer Faruk Gergerlioğlu Yeniden Refah Mehmet Aşıla KONYA AKP Tahir Akyürek AKP Orhan Erdem AKP Selman Özboyacı AKP Meryem Göka AKP Abdullah Ağralı AKP Mehmet Baykan AKP Ziya Altunyaldız AKP Latif Selvi AKP Mustafa Hakan Özer CHP Barış Bektaş CHP Hasan Ekici MHP Mustafa Kalaycı MHP Konur Alp Koçak Yeniden Refah Ali Yüksel KÜTAHYA AKP Adil Biçer AKP İsmail Çağlar Bayırcı AKP Mehmet Demir CHP Ali Fazıl Kasap MHP Ahmet Erbaş MALATYA AKP Bülent Tüfenkci AKP İhsan Koca AKP İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak AKP Abdurrahman Babacan CHP Veli Ağbaba MHP Mehmet Celal Fendoğlu MANİSA AKP Bahadır Yenişehirlioğlu AKP Murat Baybatur AKP Tamer Akkal AKP Ahmet Mücahit Arınç CHP Özgür Özel CHP Ahmet Vehbi Bakıroğlu CHP Selma Aliye Kavaf MHP Erkan Akçay İYİ Parti Şenol Suat MARDİN AKP Faruk Kılıç AKP Muhammet Adak Yeşil Sol Parti Salihe Aydeniz Yeşil Sol Parti Kamuran Tanhan Yeşil Sol Parti Beritan Güneş Altın Yeşil Sol Parti George Aslan MERSİN AKP Nureddin Nebati AKP Ali Kıratlı AKP Havva Sibel Söylemez AKP Faruk Dinç CHP Ali Mahir Başarır CHP Gülcan Kış CHP Mehmet Emin Ekmen CHP Talat Dinçer CHP Hasan Ufuk Çakır MHP Levent Uysal İYİ Parti Burhanettin Kocamaz Yeşil Sol Parti Ali Bozan Yeşil Sol Parti Perihan Koca MUĞLA AKP Kadem Mete AKP Yakup Otgöz CHP Cumhur Uzun CHP Gizem Özcan CHP Süreyya Öneş Derici CHP Selçuk Özdağ İYİ Parti Metin Ergün MUŞ AKP Mehmet Emin Şimşek Yeşil Sol Parti Sezai Temelli Yeşil Sol Parti Sümeyye Boz NEVŞEHİR AKP Süleyman Özgün AKP Emre Çalışkan CHP Filiz Kılıç NİĞDE AKP Cevahir UZkurt CHP Ömer Fethi Gürer MHP Cumali İnce ORDU AKP Mahmut Özer AKP İbrahim Ufuk Kaynak AKP Mustafa Hamarat CHP Seyit Torun CHP Mustafa Adıgüzel MHP Naci Şanlıtürk OSMANİYE AKP Derya Yanık AKP Seydi Gülsoy CHP Asu Kaya Gedik MHP Devlet Bahçeli