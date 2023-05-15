CHP, AKP, İYİ Parti, YSP, MHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı, yeni dönemde mecliste vekil olarak görev yapacak isimler belli oldu.
|ADANA
|AKP
|Ömer Çelik
|AKP
|Ahmet Zenbilci
|AKP
|Sunay Karamık
|AKP
|Abdullah Doğru
|AKP
|Faruk Aytek
|CHP
|Orhan Sümer
|CHP
|Müzeyyen Şevkin
|CHP
|Burhanettin Bulut
|CHP
|Sadullah Kısacık
|CHP
|Ayhan Barut
|MHP
|Muharrem Varlı
|MHP
|Ayşe Sibel Ersoy
|İYİ Parti
|Ayyüce Türkeş Taş
|İYİ Parti
|Bilal Bilici
|Yeşil Sol Parti
|Tülay Hatimoğulları
|ADIYAMAN
|AKP
|Resul Kurt
|AKP
|İshak Şan
|AKP
|Mustafa Alkayış
|AKP
|Hüseyin Özhan
|CHP
|Abdurrahman Tutdere
|AFYONKARAHİSAR
|AKP
|Ali Özkaya
|AKP
|İbrahim Yurdunuseven
|AKP
|Hasan Arslan
|CHP
|Burcu Koksal
|MHP
|Mehmet Taytak
|İYİ PARTİ
|Hakan Şeref Olgun
|AĞRI
|AKP
|Ruken Kilerci
|Yeşil Sol Parti
|Sırrı Sakık
|Yeşil Sol Parti
|Nejla Demir
|Yeşil Sol Parti
|Heval Bozdağ
|AKSARAY
|AKP
|Cengiz Aydoğdu
|AKP
|Hüseyin Altınsoy
|MHP
|Ramazan Kaşlı
|İYİ Parti
|Turan Yaldır
|AMASYA
|AKP
|Haluk İpek
|AKP
|Hasan Çilez
|CHP
|Reşat Karagöz
|ANKARA 1. Bölge
|AKP
|Yıldırım Tuğrul Türkeş
|AKP
|Jülide Sarıerlioğlu
|AKP
|Murat Alpaslan
|AKP
|Zehranur Aydemir
|CHP
|Gamze Taşçıer
|CHP
|Deniz Demir
|CHP
|Okan Konuralp
|CHP
|Sadullah Ergin
|CHP
|Mustafa Nedim Yamalı
|CHP
|Aliye Timisi Ersever
|MHP
|Mevlüt Karakaya
|İYİ Parti
|Koray Aydın
|İYİ Parti
|Ahmet Eşref Fakıbaba
|ANKARA 2. bölge
|AKP
|Vedat Bilgin
|AKP
|Lütviye Selma Çam
|AKP
|Orhan Yeğin
|AKP
|Zeynep Yıldız
|AKP
|Osman Gökçek
|AKP
|Kurtcan Çelebi
|CHP
|Murat Emir
|CHP
|İdris Şahin
|CHP
|Semra Dinçer
|MHP
|Sadir Durmaz
|İYİ Parti
|Adnan Beker
|ANKARA 3. Bölge
|AKP
|Fuat Oktay
|AKP
|Leyla Şahin Usta
|AKP
|Ömer İleri
|AKP
|Asuman Erdoğan
|AKP
|Ahmet Fethan Baykoç
|CHP
|Tekin Bingöl
|CHP
|Umut Akdoğan
|CHP
|Mesut Doğan
|CHP
|Aylin Yaman
|MHP
|Yaşar Yıldırım
|İYİ Parti
|Yüksel Arslan
|İYİ Parti
|Kürşad Zorlu
|ANTALYA
|AKP
|Mevlüt Çavuşoğlu
|AKP
|Mustafa Köse
|AKP
|Tuba Vural Çokal
|AKP
|Kemal Çelik
|AKP
|Atay Uslu
|AKP
|İbrahim Ethem Taş
|CHP
|Sururi Çorabatır
|CHP
|Cavit Arı
|CHP
|Aliye Coşar
|CHP
|Serap Yazıcı Özbudun
|CHP
|Şerafettin Kılıç
|CHP
|Mustafa Erdem
|MHP
|Abdurrahman Başkan
|MHP
|Hilmi Durgun
|İYİ Parti
|Uğur Poyraz
|İYİ Parti
|Aykut Kaya
|Yeşil Sol Parti
|Hakkı Saruhan Oluç
|ARDAHAN
|AKP
|Kaan Koç
|CHP
|Özgür Erdem İncesu
|ARTVİN
|AKP
|Faruk Çelik
|CHP
|Uğur Bayraktutan
|AYDIN
|AKP
|Mustafa Savaş
|AKP
|Seda Sarıbaş
|AKP
|Ömer Özmen
|CHP
|Bülent Tezcan
|CHP
|Hüseyin Yıldız
|CHP
|Süleyman Bülbül
|CHP
|Evrim Karakoz
|İYİ Parti
|Ömer Karakaş
|BALIKESİR
|AKP
|İsmail Ok
|AKP
|Belgin Uygur
|AKP
|Mustafa Canbey
|AKP
|Ali Taylan Öztaylan
|CHP
|Ensar Aytekin
|CHP
|Serkan Sarı
|CHP
|Burak Dalgın
|MHP
|Ekrem Gökay Yüksel
|İYİ Parti
|Turhan Çömez
|BARTIN
|AKP
|Yusuf Ziya Aldatmaz
|CHP
|Aysu Bankoğlu
|BATMAN
|AKP
|Ferhat Nasıroğlu
|Yeşil Sol Parti
|Keskin Bayındır
|Yeşil Sol Parti
|Zeynep Oduncu
|Yeşil Sol Parti
|Mehmet Rüştü Tiryaki
|Yeşil Sol Parti
|Nurten Ertuğrul
|BAYBURT
|AKP
|Orhan Ateş
|BİLECİK
|AKP
|Halil Eldemir
|CHP
|Yaşar Tüzün
|BİNGÖL
|AKP
|Feyzi Berdibek
|AKP
|Zeki Korkutata
|Yeşil Sol Parti
|Ömer Faruk Hülakü
|BİTLİS
|AKP
|Turan Bedirhanoğlu
|Yeşil Sol Parti
|Hüseyin Olan
|Yeşil Sol Parti
|Semra Çağlar Gökalp
|BOLU
|AKP
|Yüksek Coşkunyürek
|CHP
|Türker Ateş
|MHP
|İsmail Akgül
|BURDUR
|AKP
|Adem Korkmaz
|AKP
|Mustafa Oğuz
|CHP
|İzzet Akbulut
|BURSA 1. Bölge
|AKP
|Efkan Ala
|AKP
|Refik Özen
|AKP
|Ahmet Kılıç
|AKP
|Emine Yavuz Gözgeç
|AKP
|Mustafa Yavuz
|CHP
|Kayıhan Pala
|CHP
|Nurhayat Altaca Kayışoğlu
|CHP
|Mehmet Atmaca
|MHP
|İsmet Büyükataman
|İYİ Parti
|Yüksel Selçuk Türkoğlu
|BURSA 2. Bölge
|AKP
|Mustafa Varank
|AKP
|Ayhan Salman
|AKP
|Osman Mestan
|AKP
|Emel Gözükara Durmaz
|AKP
|Muhammet Müfit Aydın
|CHP
|Hasan Öztürk
|CHP
|Cemalettin Kani Torun
|CHP
|Orhan Sarıbal
|MHP
|Fevzi Zırhoğlu
|İYİ Parti
|Hasan Toktaş
|ÇANAKKALE
|AKP
|Ayhan Gider
|CHP
|İsmet Güneşhan
|CHP
|Özgür Ceylan
|İYİ Parti
|Rıdvan Uz
|ÇANKIRI
|AKP
|Muhammet Emin Akbaşoğlu
|MHP
|Pelin Yılık
|ÇORUM
|AKP
|Yusuf Ahlatcı
|AKP
|Oğuzhan Kaya
|CHP
|Mehmet Tahtasız
|MHP
|Vahit Kayırıcı
|DENİZLİ
|AKP
|Cahit Özkan
|AKP
|Şahin Tin
|AKP
|Nilgün Ök
|CHP
|Gülizar Biçer Karaca
|CHP
|Şeref Arpacı
|CHP
|Sema Silin Ün
|İYİ Parti
|Yasin Öztürk
|DİYARBAKIR
|AKP
|Mehmet Galip Ensarioğlu
|AKP
|Mehmet Sait Yaz
|AKP
|Suna Kepoğlu Ataman
|CHP
|Mustafa Sezgin Tanrıkulu
|Yeşil Sol Parti
|Berdan Öztürk
|Yeşil Sol Parti
|Halide Türkoğlu
|Yeşil Sol Parti
|Osman Cengiz Çandar
|Yeşil Sol Parti
|Adalet Kaya
|Yeşil Sol Parti
|Serhat Eren
|Yeşil Sol Parti
|Sevilay Çelenk Özen
|Yeşil Sol Parti
|Mehmet Kamaç
|Yeşil Sol Parti
|Ceylan Akça Cupolo
|DÜZCE
|AKP
|Ayşe Kesir
|AKP
|Ercan Öztürk
|CHP
|Talih Özcan
|ELAZIĞ
|AKP
|Erol Keleş
|AKP
|Ejder Açıkkapı
|AKP
|Mahmut Rıdvan Nazırlı
|CHP
|Gürsel Erol
|MHP
|Semih Işıkver
|ERZİNCAN
|AKP
|Süleyman Karaman
|CHP
|Mustafa Sarıgül
|ERZURUM
|AKP
|Selami Altınok
|AKP
|Fatma Öncü
|AKP
|Mehmet Emin Öz
|AKP
|Abdurrahim Fırat
|MHP
|Kamil Aydın
|Yeşil Sol Parti
|Meral Danış Beştaş
|ESKİŞEHİR
|AKP
|Fatih Dönmez
|AKP
|Ayşen Gürcan
|CHP
|Utku Çakırözer
|CHP
|Jale Nur Süllü
|CHP
|İbrahim Arslan
|İYİ Parti
|İdris Nebi Hatipoğlu
|GAZİANTEP
|AKP
|Abdulhamit Gül
|AKP
|Mehmet Eyup Özkeçeci
|AKP
|Ali Şahin
|AKP
|Derya Bakbak
|AKP
|Mesut Bozatlı
|AKP
|Şehzade Demir
|AKP
|İrfan Çelikaslan
|AKP
|Bünyamin Bozgeyik
|CHP
|Hasan Öztürkmen
|CHP
|Melih Meriç
|CHP
|Ertuğrul Kaya
|MHP
|Sermet Atay
|İYİ Parti
|Mehmet Mustafa Gürban
|Yeşil Sol Parti
|Sevda Karaca Demir
|GİRESUN
|AKP
|Nazım Elmas
|Ali Temür
|CHP
|Elvan Işık Gezmiş
|MHP
|Ertuğrul Gazi Konal
|GÜMÜŞHANE
|AKP
|Celalettin Köse
|MHP
|Musa Küçük
|HAKKARİ
|Yeşil Sol Parti
|Vezir Çoşkun Parlak
|Yeşil Sol Parti
|Öznur Bartın
|Yeşil Sol Parti
|Onur Düşünmez
|HATAY
|AKP
|Adem Yeşildal
|AKP
|Abdulkadir Özel
|AKP
|Hüseyin Yayman
|AKP
|Kemal Karahan
|CHP
|Mehmet Güzelmansur
|CHP
|Nermin Yıldırım Kara
|CHP
|Servet Mullaoğlu
|CHP
|Necmettin Çalışkan
|MHP
|Lütfi Kaşıkçı
|İYİ Parti
|Adnan Şefik Çirkin
|TİP
|Can Atalay
|IĞDIR
|AKP
|Cantürk Alagöz
|Yeşil Sol Parti
|Yılmaz Hun
|ISPARTA
|AKP
|Mehmet Uğur Gökgöz
|CHP
|Hikmet Yalım Halıcı
|MHP
|Hasan Basri Sönmez
|İYİ Parti
|Aylin Cesur
|İSTANBUL 1. BÖLGE
|AKP
|Murat Kurum
|AKP
|Erkan Kandemir
|AKP
|Hasan Turan
|AKP
|Müşerref Pervin Tuba Durgut
|AKP
|Hulusi Şentürk
|AKP
|Hulki Cevizoğlu
|AKP
|Tuğba Işık Ercan
|AKP
|İsmail Erdem
|AKP
|Yahya Çelik
|AKP
|Behiye Eker
|AKP
|Serkan Bayram
|AKP
|Ümmü Gülşen Öztürk
|AKP
|Azmi Ekinci
|AKP
|Nurettin Alan
|CHP
|Oğuz Kaan Salıcı
|CHP
|Gamze Akkuş İlgezdi
|CHP
|Fehti Açıkel
|CHP
|Gökhan Günaydın
|CHP
|Birol Aydın
|CHP
|Ahmet Ersagun Yücel
|CHP
|Elif Esen
|CHP
|Hasan Karal
|CHP
|Cemal Enginyurt
|CHP
|Selim Temurci
|CHP
|Ali Gökçek
|CHP
|Suat Özçağdaş
|MHP
|Edip Semih Yalçın
|MHP
|İzzet Ulvi Yönter
|İYİ Parti
|Nimet Özdemir
|İYİ Parti
|Burak Akburak
|İYİ Parti
|Mustafa Cihan Paçacı
|Yeşil Sol Parti
|Sırrı Süreyya Önder
|Yeşil Sol Parti
|Kezban Konukçu
|TİP
|Sera Kadıgil
|Yeniden Refah
|Suat Pamukçu
|İSTANBUL 2. BÖLGE
|AKP
|Süleyman Soylu
|AKP
|Halit Yerebakan
|AKP
|Rabia İlhan
|AKP
|Önder Aksakal
|AKP
|Mustafa Demir
|AKP
|İsmail Emrah Karayel
|AKP
|Zafer Sırakaya
|AKP
|Büşra Paker
|AKP
|Sevan Sıvacıoğlu
|AKP
|Derya Ayaydın
|AKP
|Adem Yıldırım
|AKP
|Sena Nur Çelik
|CHP
|Namık Tan
|CHP
|Yunus Emre
|CHP
|Gökan Zeybek
|CHP
|Enis Berberoğlu
|CHP
|Mustafa Kaya
|CHP
|Yüksel Mansur Kılınç
|CHP
|İsa Mesih Şahin
|CHP
|Evrim Rızvanoğlu
|MHP
|Celal Adan
|İYİ Parti
|Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
|İYİ Parti
|Mehmet Selim Ensarioğlu
|Yeşil Sol Parti
|Cengiz Çiçek
|Yeşil Sol Parti
|Özgül Saki
|TİP
|Ahmet Şık
|Yeniden Refah
|Fatih Erbakan
|İSTANBUL 3. BÖLGE
|AKP
|Numan Kurtulmuş
|AKP
|Özlem Zengin
|AKP
|Cüneyt Yüksel
|AKP
|Zekeriya Yapıcıoğlu
|AKP
|Halis Dalkılıç
|AKP
|Rümeysa Kadak
|AKP
|Oğuz Üçüncü
|AKP
|Bayram Şenocak
|AKP
|Şamil Ayrım
|AKP
|Seda Gören Bölük
|AKP
|Nilhan Ayan
|AKP
|Yıldız Konal Süslü
|AKP
|Şengül Karslı
|AKP
|Yücel Arzen Hacıoğulları
|CHP
|Engin Altay
|CHP
|Erdoğan Toprak
|CHP
|Türkan Elçi
|CHP
|İlhan Kesici
|CHP
|Zeynel Emre
|CHP
|Mustafa Yeneroğlu
|CHP
|Bülent Kaya
|CHP
|Doğan Demir
|CHP
|Özgür Karabat
|CHP
|Medeni Yılmaz
|CHP
|Turan Taşkın Özer
|MHP
|Feti Yıldız
|MHP
|İsmail Faruk Aksu
|İYİ Parti
|Ersin Beyaz
|İYİ Parti
|Seyithan İzsiz
|İYİ Parti
|Ayşe Sİbel Yanıkömeroğlu
|Yeşil Sol Parti
|Çiğdem Kılıçgün Uçar
|Yeşil Sol Parti
|İskender Bayhan
|Yeşil Sol Parti
|Çiçek Otlu
|Yeşil Sol Parti
|Celal Fırat
|TİP
|Erkan Baş
|Yeniden Refah
|Doğan Bekin
|İZMİR 1. BÖLGE
|AKP
|Mehmet Muharrem Kasapoğlu
|AKP
|Mahmut Atilla Kaya
|AKP
|Şebnem Bursalı
|AKP
|Mehmet Ali Çelebi
|CHP
|Yüksel Taşkın
|CHP
|Tuncay Özkan
|CHP
|Sevda Erdan Kılıç
|CHP
|Murat Bakan
|CHP
|Ednan Arslan
|CHP
|Seda Kaya Ösen
|CHP
|Haydar Altıntaş
|İYİ Parti
|Dursun Müsavat Dervişoğlu
|İYİ Parti
|Ümit Özlale
|Yeşil Sol Parti
|Burcugül Çubuk
|İZMİR 2. BÖLGE
|AKP
|Eyyüp Kadir İnan
|AKP
|Fehmi Alpay Özalan
|AKP
|Ceyda Bölünmez Çankırı
|AKP
|Yaşar Kırkpınar
|CHP
|Gökçe Gökçen
|CHP
|Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
|CHP
|Rahmi Aşkın Türeli
|CHP
|Mahir Polat
|CHP
|Mehmet Salih Uzun
|CHP
|Deniz Yücel
|CHP
|Mustafa Bilici
|MHP
|Tamer Osmanağaoğlu
|İYİ Parti
|Hüsmen Kırkpınar
|Yeşil Sol Parti
|İbrahim Akın
|KAHRAMANMARAŞ
|AKP
|Vahit Kirişçi
|AKP
|Ömer Oruç Bilal Debgici
|AKP
|Mevlüt Kurt
|AKP
|Tuba Köksal
|AKP
|Mehmet Şahin
|CHP
|Ali Öztunç
|MHP
|Zuhal Karakoç Dora
|MHP
|Turan Şahin
|KARABÜK
|AKP
|Cem Şahin
|AKP
|Durmuş Ali Keskinkılıç
|CHP
|Cevdet Akay
|KARAMAN
|AKP
|Selman Oğuzhan Eser
|AKP
|Osman Sağlam
|CHP
|İsmail Atakan Ünver
|KARS
|AKP
|Adem Çalkın
|CHP
|İnan Akgün Alp
|Yeşil Sol Parti
|Gülüstan Kılıç Koçyiğit
|KASTAMONU
|AKP
|Halil Uluay
|AKP
|Fatma Serap Ekmekci
|CHP
|Hasan Baltacı
|KAYSERİ
|AKP
|Hulusi Akar
|AKP
|Ayşe Böhürler
|AKP
|Şaban Çopuroğlu
|AKP
|Murat Cahid Cıngı
|AKP
|Sayın Bayar Özsoy
|CHP
|Aşkın Genç
|CHP
|Mahmut Arıkan
|MHP
|İsmail Özdemir
|MHP
|Mustafa Baki Ersoy
|İYİ Parti
|Dursun Ataş
|KIRIKKALE
|AKP
|Mustafa Kaplan
|CHP
|Ahmet Önal
|MHP
|Halil Öztürk
|KIRKLARELİ
|AKP
|Ahmet Gökhan Sarıçam
|CHP
|Vecdi Gündoğdu
|CHP
|Fahri Özkan
|KIRŞEHİR
|AKP
|Necmettin Erkan
|CHP
|Metin İlhan
|KİLİS
|AKP
|Ahmet Salih Dal
|MHP
|Mustafa Demir
|KOCAELİ
|AKP
|Sadettin Hülagü
|AKP
|Radiye Sezer Katırcıoğlu
|AKP
|Veysal Tipioğlu
|AKP
|Mehmet AKif Yılmaz
|AKP
|Cemil Yaman
|AKP
|Sami Çakır
|CHP
|Mühip Kanko
|CHP
|Harun Özgür Yıldızlı
|CHP
|Hasan Bitmez
|CHP
|Nail çiler
|MHP
|Saffet Sancaklı
|İYİ Parti
|Lütfü Türkkan
|Yeşil Sol Parti
|Ömer Faruk Gergerlioğlu
|Yeniden Refah
|Mehmet Aşıla
|KONYA
|AKP
|Tahir Akyürek
|AKP
|Orhan Erdem
|AKP
|Selman Özboyacı
|AKP
|Meryem Göka
|AKP
|Abdullah Ağralı
|AKP
|Mehmet Baykan
|AKP
|Ziya Altunyaldız
|AKP
|Latif Selvi
|AKP
|Mustafa Hakan Özer
|CHP
|Barış Bektaş
|CHP
|Hasan Ekici
|MHP
|Mustafa Kalaycı
|MHP
|Konur Alp Koçak
|Yeniden Refah
|Ali Yüksel
|KÜTAHYA
|AKP
|Adil Biçer
|AKP
|İsmail Çağlar Bayırcı
|AKP
|Mehmet Demir
|CHP
|Ali Fazıl Kasap
|MHP
|Ahmet Erbaş
|MALATYA
|AKP
|Bülent Tüfenkci
|AKP
|İhsan Koca
|AKP
|İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak
|AKP
|Abdurrahman Babacan
|CHP
|Veli Ağbaba
|MHP
|Mehmet Celal Fendoğlu
|MANİSA
|AKP
|Bahadır Yenişehirlioğlu
|AKP
|Murat Baybatur
|AKP
|Tamer Akkal
|AKP
|Ahmet Mücahit Arınç
|CHP
|Özgür Özel
|CHP
|Ahmet Vehbi Bakıroğlu
|CHP
|Selma Aliye Kavaf
|MHP
|Erkan Akçay
|İYİ Parti
|Şenol Suat
|MARDİN
|AKP
|Faruk Kılıç
|AKP
|Muhammet Adak
|Yeşil Sol Parti
|Salihe Aydeniz
|Yeşil Sol Parti
|Kamuran Tanhan
|Yeşil Sol Parti
|Beritan Güneş Altın
|Yeşil Sol Parti
|George Aslan
|MERSİN
|AKP
|Nureddin Nebati
|AKP
|Ali Kıratlı
|AKP
|Havva Sibel Söylemez
|AKP
|Faruk Dinç
|CHP
|Ali Mahir Başarır
|CHP
|Gülcan Kış
|CHP
|Mehmet Emin Ekmen
|CHP
|Talat Dinçer
|CHP
|Hasan Ufuk Çakır
|MHP
|Levent Uysal
|İYİ Parti
|Burhanettin Kocamaz
|Yeşil Sol Parti
|Ali Bozan
|Yeşil Sol Parti
|Perihan Koca
|MUĞLA
|AKP
|Kadem Mete
|AKP
|Yakup Otgöz
|CHP
|Cumhur Uzun
|CHP
|Gizem Özcan
|CHP
|Süreyya Öneş Derici
|CHP
|Selçuk Özdağ
|İYİ Parti
|Metin Ergün
|MUŞ
|AKP
|Mehmet Emin Şimşek
|Yeşil Sol Parti
|Sezai Temelli
|Yeşil Sol Parti
|Sümeyye Boz
|NEVŞEHİR
|AKP
|Süleyman Özgün
|AKP
|Emre Çalışkan
|CHP
|Filiz Kılıç
|NİĞDE
|AKP
|Cevahir UZkurt
|CHP
|Ömer Fethi Gürer
|MHP
|Cumali İnce
|ORDU
|AKP
|Mahmut Özer
|AKP
|İbrahim Ufuk Kaynak
|AKP
|Mustafa Hamarat
|CHP
|Seyit Torun
|CHP
|Mustafa Adıgüzel
|MHP
|Naci Şanlıtürk
|OSMANİYE
|AKP
|Derya Yanık
|AKP
|Seydi Gülsoy
|CHP
|Asu Kaya Gedik
|MHP
|Devlet Bahçeli