CHP, AKP’yi yakaladı

“Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna, seçmenin % 32.3’ü ‘AKP’ % 31.5’i de ‘CHP’ yanıtını verdi. İYİ Parti’ye destek % 12.6 çıktı. MHP % 6.1’de kaldı.

Ali Ekber ERTÜRK

Kamuoyu araştırma şirketi Yöneylem’in Aralık 2021’e ilişkin Türkiye Siyaset Paneli araştırması sonuçlandı. Doç. Derya Kömürcü başkanlığındaki ekibin yaptığı araştırmada, iktidardaki Cumhur İttifakı partilerinde oy kaybının sürdüğü görüldü. AKP’ye destek yüzde 32.3’e, MHP’ye destek de yüzde 6.1’e indi. CHP, yüzde 30 bandını aşarak yüzde 31.5 ile AKP’yi yakaladı. İYİ Parti’ye destek yüzde 12.6 olarak ölçüldü. Böylece Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 39.4’te kalırken, Millet İttifakı’nın iki büyük bileşenine verilen destek yüzde 44.1’e yükseldi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı, muhalefetin adayı mı kazanır” sorusuna katılanların yüzde 61.9’u muhalefet adayının kazanacağını söyledi. Erdoğan’ın kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 38.1’de kaldı. Parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranı yüzde 62, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile devam etmek isteyenlerin oranı yüzde 30.5 oldu. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 55, istemeyenlerin oranı yüzde 41 oldu. Seçmenlerin yüzde 61’i “Türkiye kötü yönetiliyor”, yüzde 25’i “iyi yönetiliyor” görüşünü de belirtti. Erdoğan’a en yaygın oy vermeme nedeni de “Kötü yönetim” olarak vurgulandı. “Erdoğan’a asla oy vermem” diyenler, 20 yıllık yönetimden rahatsızlığını dile getirdi.

İMAMOĞLU FARK ATTI

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Erdoğan’ı, HDP’nin Selahattin Demirtaş’ı, Millet İttifakı’nın ise Ekrem İmamoğlu‘nu aday göstermesi durumunda, seçmenlerin yüzde 37’si Erdoğan’ı, yüzde 41’i İmamoğlu’nu, yüzde 10’u Demirtaş’ı destekliyor. “Kararsızım” diyenler yüzde 1.6; “Oy kullanmam” diyenler ise yüzde 8.6 seviyesinde kaldı. 2. turda ise Erdoğan 37.4, İmamoğlu ise 51.6 oy alıyor. İmamoğlu Erdoğan’a karşı, hem ilk turda hem de 2. turda üstünlük sağlıyor. Muhalefetin adayının Kılıçdaroğlu olması durumunda ise seçmenlerin yüzde 37’si Erdoğan’ı, yüzde 33’ü Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini ifade etti. Kararsızlar yüzde 2, oy kullanmayacaklar ise yüzde 14 olarak ölçüldü.

Ankette, “Asgari ücrete yapılan zam iktidarın oyunu artırır mı” sorusu da yöneltildi. Yüzde 68’i iktidarın oy oranında artış olacağını düşünmediğini, yüzde 25 ise artacağını öne sürdü. Seçmenlerin yüzde 74’ü Türkiye’nin geçen yıla göre daha kötü bir durumda olduğunu düşünüyor. Seçmenlerin yüzde 58’i Türkiye’nin 2022’de daha da kötüye gideceğini düşünüyor.