CHP, Akşener ziyaretini yalanladı

İYİ Parti’nin Altılı Masa’ya dair eleştirilerinin ardından Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi kulislere yansımıştı.
CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen 10 belediye başkanının İYİ Parti lideri Meral Akşener’le de görüşeceği belirtilmişti.
Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılacağı ifade edilmişti.
Ancak, CHP Genel Merkezi’nden gazetecilere gönderilen bilgi notunda böyle bir ziyaretin planlanmadığı belirtildi.