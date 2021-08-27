CHP, Alevi vatandaşların kapılarının işaretlenmesini Meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Seyhan’da Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesini Meclis gündemine taşıdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı önerge veren Burhanettin Bulut, “Seyhan’a bağlı Uçak Mahallesi’ndeki bir sokakta yaşayan Alevi yurttaşların evlerinin duvarına sprey boya ile çarpı işareti konulurken bir evin duvarına hem çarpı hem Kızılbaş yazılmıştır” dedi.
Alevi vatandaşlara yönelik bu provokasyonun kabul edilemez olduğunu kaydeden Bulut, etnik farklılıkların, inanç farklılıklarının kadim Anadolu kültürünün en büyük zenginliği olduğunu belirterek, ülkemizde, geçmişte mezhepsel provokasyonlardan kaynaklı büyük acılar yaşandığını hatırlattı.
CHP’li Bulut, “Çorum, Maraş ve Sivas hala belleklerimizde. Alevi yurttaşlarımızın evine çarpı konması büyük bir provokasyondur. Kirli ve karanlık ellerin Adana’yı karıştırmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.