CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Millet İttifakı’nı büyütmeliyiz

CHP’li Güvener, özetle şu açıklamaları yaptı:

* Son seçimde İYİ Parti ile il bazındaki ittifakımız her bakımdan örnek gösterildi. Çok uyumlu bir çalışma yürüttük. Sonuç da aldık.

* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Mansur Yavaş’ın kazanması Millet İttifakı’nın büyük bir başarısıdır. Bu başarıyı çok iyi değerlendirmemiz gerek.

Millet İttifakı’nı güçlendirip büyütmemiz gerekiyor. Üretimi destekleyen, istihdamı artıran adımlar partimize büyük güç kazandıracaktır. Örgütlerimizi de güçlendirmeliyiz.

* Şeffaflık, liyakate önem verilmesi, adil davranışlar, CHP’li olmayan belediyelere de hizmette ayrımcılık yapılmaması partimize olan güveni daha da artıracaktır.

20 aydır İl Başkanlığı görevini yürütüyorum. Daha yapılacak çok işimiz var. Olası bir erken genel seçim de hep aklımızda. 7/24 seçime hazırız.