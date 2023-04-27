CHP Ataşehir binasına saldırı… Yakalandılar

19 Nisan’da İstanbul Ataşehir ilçesinde CHP temsilciliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç el ateş açıldı. Olaya karışan 8 şüpheli ise firar etmişti.

Bugün İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“19 Nisan çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışmalarda; M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A ve E.E.G adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede M.E.D, S.B ve C.S.B’nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.”