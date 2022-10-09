CHP başını örtenin de açanın da teminatıdır

Ankara’da partisine yeni katılan üyelere rozetlerini takan CHP’li Salıcı, “Başörtüsünü suistimal eden AKP iktidarı ilk seçimde sonlanacak” dedi.

Başak KAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Sincan İlçe Başkanlığı’nın üye katılım töreninde konuştu. Yeni üyelere rozetlerini takan Salıcı, şunları söyledi: “Önümüzdeki genel seçimde Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir iş yapacağız, altılı masa ile beraber… AKP yıllardır iktidar.

SAYGI DUYUYORUZ

Türkiye’nin bu iktidarla daha fazla yol alamayacağını siz de görüyorsunuz. ‘CHP, Sivas’ın ötesine geçemez’ diyorlardı. Biz Türkiye’nin her yerine gidip, CHP’nin siyasetini anlatıyoruz, ama onlar çarşıya pazara inemeyecek hale geldiler. Ne AKP’nin milletvekilleri, ne MHP’nin vekilleri var çarşıda pazarda. CHP başını örtenin de başı açık olanın da teminatıdır. İnancınız gereği takıyorsunuz, biz de saygı duyuyoruz.

İSTER ERKEN İSTER BASKIN

Bizi birbirimize düşürmeye çalışan, başörtüsünü yıllarca suistimal eden AKP’nin iktidarı önümüzdeki ilk seçimde sonlanacak. İster erken seçim yapsınlar, ister baskın seçim yapsınlar, ister zamanında seçim yapsınlar; Türkiye’yi sosyal demokrat siyasetle buluşturacak irade, o sandıktan çıkacak.”

Çocuklarım aç uyumasın diye…

CHP‘ye yeni üye olun Nurten Bulut, bir anne olarak çocukları için arayış olduğu dönemde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Ülkemizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’ sözünden çok etkilendiğini belirtti. Bulut, “Bundan sonra CHP’yi daha yakından takip etmeye başladım. İlçe Başkanlığı ile görüştüm, ayrım yapmadan halkın sorunlarına çözüm aradıklarını gördüm, partiye katılmaya karar verdim. Tüm uğraşımız, çocuklarımızın yatağa aç girmemesi için” dedi.