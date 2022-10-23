CHP, Belediye Başkanları Çalıştayı’nın sonuç bildirisini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Sivas’ta gerçekleştirdiği Belediye Başkanları Çalıştayı’nın sonuç bildirisini açıkladı. Siyasi iktidarın CHP’li belediyelerin hizmetlerini engellemek için her türlü yola başvurduğu ve belediye başkanları hakkında haksız ve hukuksuz soruşturmalar açıldığı vurgulanan açıklamada “Haksızlığa karşı, Sivas Kongresi kadar dik, Sivas Kongresi kadar kararlı duracağız.” denildi.

Orhan BOZKURT

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, düzenlenen basın toplantısıyla Sivas’ta yapılan Belediye Başkanları Çalıştayı’nın sonuç bildirisini açıkladı.

“İKTİDAR ÜLKEMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE VE GELECEĞİNE DİNAMİT KOYMAKTADIR”

Açıklamada şöyle denildi:

“Kuruluşunun 100. yılına giden Türkiye Cumhuriyeti, siyasi iktidarın sorumlu olduğu ağır bir siyasi ve ekonomik buhrandan geçmektedir. Milletin verdiği yetkiyi istismar eden iktidar, sadece şahsi çıkarları uğruna ülkemizin birlik ve beraberliğine ve geleceğine dinamit koymaktadır.

Küçük bir azınlığın servetine servet kattığı, geride kalan milyonların ise ağır mağduriyetler yaşadığı adaletsiz bir düzen topluma dayatılmaktadır. Ülkemizde sosyal yardım olmadan ayakta duramayan vatandaşlarımızın sayısı, tarihteki en yüksek seviyelere çıkmıştır. Ancak iktidar, topluma yaşattığı bu krizleri çözmek yerine bunlardan faydalanmayı tercih etmiştir.

“ALTILI MASADA GÖSTERİLEN ORTAK İRADEYE UYGUN OLARAK MÜCADELE EDİLECEK”

Belediye Başkanları Çalıştayı’mızda, iktidarın sadece koltukta kalmak uğruna vatandaşlarımızı ayrıştıran, ortak değerlerimize zarar veren tüm politikaları değerlendirilmiştir. Belediye başkanlarımız sayın genel başkanımızın liderliğinde tüm kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde altılı masada gösterilen ortak iradeye uygun olarak mücadele etme kararlılığının altını çizmiştir.

Çalıştayımızda siyasi iktidarın seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik partizancı, ayrımcı, baskıcı ve adaletsiz tutumu ele alınmıştır. Ülkemizde ucuz, etkin ve sürdürülebilir belediye hizmetlerini kalıcı hale getirmenin tek yolunun da ancak iktidar değişimi ile mümkün olacağı vurgulanmıştır.

“İKTİDAR, BELEDİYELERİMİZİN HİZMETLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ YOLA BAŞVURMAKTADIR”

Bu kapsamda önümüzdeki genel seçimlerin, belediyecilik adına da hayati seçimler olduğu ifade edilmiştir. Tüm belediye başkanlarımız, kendi sorumluluklarının farkındadır. Genel seçim sürecinde her bir belediye başkanımız halka karşı sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir.

Siyasi iktidar, belediyelerimizin hizmetlerini engellemek için her türlü yola başvurmaktadır. Belediyelerimizin yetki ve gelirlerini elinden almaktadır. Belediyelere sağlanan devlet desteklerinde tarihte görülmemiş bir partizanlık yaşanmaktadır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar, sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır.

“FETÖ TAKTİKLERİYLE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA KUMPASLAR KURULMAKTADIR”

Belediye başkanlarımız hakkında haksız ve hukuksuz soruşturmalar açılmaktadır. Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla FETÖ taktikleriyle belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Belediye başkanlarımız hiçbir delil olmadan görevden alınmakta ve tüm suçlamalardan aklanmalarına rağmen görevlerine iade edilmemektedir.

İktidar sandıkta kazanamadığı belediyeleri, masabaşı oyunlarıyla gasp edip, milli iradeye darbe vurmaktadır. Belediyelerimizi düşman olarak gören ve bize oy veren vatandaşlarımızı cezalandıracak kadar gözü dönen bir otoriter yönetimle karşı karşıyayız. Biliyoruz ki, bu baskılar önümüzdeki süreçte daha da artacaktır. Ancak bu sorunlu çabalar, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışından ibarettir.

“BU OTORİTER REJİMİN BASKILARINA ASLA VE ASLA BOYUN EĞMEYECEĞiZ”

Tek bir belediye başkanımız dahi, bu otoriter rejimin baskılarına asla ve asla boyun eğmeyecek, bir santim bile geri adım atmayacaktır. Toplantımızda belediye başkanlarımız, bir belediyemize yapılan saldırının, tüm belediyelerimize de yapılmış olduğunun altını çizmiştir.

İktidarın saldırılarına karşı önümüzdeki süreçte tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanacağımız vurgulanmıştır. Bir belediyemize hukuksuzca saldıran iktidar karşısında tüm belediye başkanlarımızın ortak mücadelesini görecektir.

“BASKILARA RAĞMEN İKTİDARIN VEREMEDİĞİ HİZMETLERİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRDIK”

2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP’li belediyeler tüm baskılara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırmıştır. Bizim belediyelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın tüm zorluklara rağmen bir nebze de olsa rahat nefes almıştır.

Pandemi sürecinde, ekonomik buhranda, doğal afetlerde 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım yapan belediyelerimiz, Türkiye’nin bir felaketten dönmesini sağlamıştır. Belediyelerimiz, kalan görev süreleri içerisinde de vatandaşı kandıran uçuk, kaçık projeler için değil, toplumun en önemli sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edecektir.

“HAKSIZLIĞA KARŞI, SİVAS KONGRESİ KADAR DİK DURACAĞIZ”

Bu tarihi mücadelede en büyük desteğimiz halkımızdır. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki, halkımız yanımızda oldukça, önümüze hangi engel çıkarsa çıksın hiçbir güç bizi yolumuzdan çeviremeyecektir.

Haksızlığa karşı, Sivas Kongresi kadar dik, Sivas Kongresi kadar kararlı duracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için durmadan, dinlenmeden, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

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