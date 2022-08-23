CHP, BİK’in gazetelere hukuksuz cezaları için Meclis araştırması istedi

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 3 yıldır resmi ilan cezası uyguladığı Evrensel Gazetesi’nin ilan hakkını tamamen kaldırmasının ardından, CHP, BİK’in, aralarında Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Yeni Asya, Korkusuz gazetelerinin de bulunduğu gazetelere keyfi ve hukuksuz ilan kesme cezaları hakkında TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “BİK seçimler yaklaşırken halk gerçeklerden haberdar olamasın, muhalefetin sesi duyulmasın diye basın özgürlüğünü yok ediyor, gazetelerin hakkını, hukukunu gasp ediyor” dedi.

Kemal ATLAN

Eylül 2019’da Evrensel Gazetesi’nin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını durduran Basın İlan Kurumu, aldığı son kararla gazetenin ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti. Kararın ardından kurumun Birgün, Cumhuriyet, Sözcü, Karar, Korkusuz, Yeniçağ ve Yeni Asya’nın da aralarında bulunduğu gazetelere verdiği cezalar ile AYM’nin bu cezaları ilişkin verdiği hak ihlali kararı yeniden gündeme geldi.

“HUKUK TANIMAMAZLIK SÜRÜYOR!”

CHP‘nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlan Kurumu’nun gazetelere yönelik hukuksuz ilan ve reklam cezalarına tepki gösterirken, “AYM daha geçtiğimiz günlerde Basın İlan Kurumu’nun gazetelere ilan cezalarını ‘basın ve ifade özgürlüğü ihlali olarak’ değerlendirdi. Gerekçeli kararında bu hukuksuzluğa, kurumun cezalandırma aracına dönüştüğüne dikkat çekti ve kanuni düzenleme için kararı TBMM‘ye gönderdi. Daha kararın mürekkebi kurumadan BİK Evrensel Gazetesi’nin ilan hakkının tamamen elinden alıyor. AYM kararı ortadayken, Basın İlan Kurumu bu kararları nasıl alabiliyor? Bu hukuk tanımamazlık nereden geliyor” diye sordu.

“TOMAR TOMAR DAĞITILAN GAZETELER NE ÇABUK UNUTULDU?”

Evrensel Gazetesi’nin ilan hakkının tamamen iptal edilmesine gerekçe gösterilen karara da tepki gösteren Çakırözer, “BİK gazetenin ilan hakkının iptal edilmesine ilişkin ‘toplu gazete alımları ile kurumların gazete aboneliklerini’ gerekçe olarak gösteriyor. Bu kararı veren BİK kamu kurumlarında, benzinliklerde deste deste, tomar tomar dağıtılan iktidara yakın gazeteleri ne çabuk unuttu? Türk Hava Yolları’nda dağıtılan gazeteleri ne çabuk unuttu? Bunlara neden ses çıkarmadı? dedi.

“GERÇEKLER ÖĞRENİLMESİN, MUHALEFET DUYULMASIN İSTİYORLAR”

Çakırözer, Basın İlan Kurumu’nun yaklaşan seçim öncesinde gazetelere verdiği resmi ilan ve reklam cezaları ile halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek ve muhalefetin sesinin duyulmasının önüne geçmek istediğine de dikkat çekti. Çakırözer, “Basın İlan Kurumu yaklaşan seçim arifesinde yine iktidarı korumak için Birgün, Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel, Yeniçağ, Yeniasya, Karar ve Korkusuz gibi gerçekleri yazan gazetelere ceza kesiyor! Niye? Halk bu iktidarın yaptığı yanlışlardan haberdar olamasın diye? Niye? Halk gerçekleri öğrenemesin diye! Muhalefetin sesi duyulmasın diye” ifadelerini kullandı.

“SORULARI DA YANITLAMIYOR”

BİK’in gazeteleri ayırdığı resmi ilan ve reklam bütçesi ile verdiği cezalara ilişkin Meclis’te verdiği soru önergelerinin de yanıtsız bırakıldığını açıklayan Çakırözer şunları söyledi:

“Bu yılın ilk aylarında Meclis’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdik. O soru önergesinde ‘2021 yılında Basın İlan Kurumu tarafından resmi ilan ve reklam kesme cezası verilen gazeteler hangileridir? Kurumun gazetelere reklam ve ilan dağıtımı için ayırdığı bütçe ne kadardır? Evrensel ve Yeni Asya gazeteleri ne zaman ilan almaya başlayacaktır?’ gibi soruları sorduk. Ama sorularımıza da yanıt verilmedi. Verdiği tek cevap ‘Basın İlan Kurumu resmî ilanları, gazetelerin hangi görüş ve düşüncede yayın yaptığına bakmaksızın, 195 sayılı Basın İlan Kurumunun Teşkiline Dair Kanun ile Resmî İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gazetelere dağıtmaktadır.’ Tamamen geçiştirme yanıtlar. Tamamen aldatmaca! Ne şeffaflık ne hakkaniyet! Hiçbiri kalmamış.”

“MECLİS’TE KOMİSYON KURULSUN”

Çakırözer, AYM kararlarına rağmen BİK’in gazetelere uyguladığı haksız, hukuksuz cezalara ilişkin Meclis’te araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulunurken, “1961 yılında resmi ilanların adil bir şekilde gazetelere dağıtılması amacıyla kurulan Basın İlan Kurumu, gazetelere yönelik haksız, hukuksuz cezaları nedeniyle artık ‘Basın İnfaz Kurumu’na dönüştü. Özellikle gerçekleri yazan, iktidar ve iktidar yöneticilerine yönelik eleştirel haberlere tahammülü olmayan BİK, iktidarı öven gazetelere de ilan dağıtan kurum haline dönüştü. Basın özgürlüğü ve haber alma hakkımız için artık bunun önüne geçilmesi lazım! Meclis’te derhal bir araştırma komisyonu kurulması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak önergemizi vereceğiz. Bu hukuksuzluk Meclis’te net bir şekilde araştırılmalı” diye konuştu.

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