CHP binası yakınında ateş eden firari şüpheli yakalandı

Sarıyer’de bulunan CHP İl Başkanlığı yakınlarında 6 Nisan’da sabaha karşı silah sesleri duyuldu.

Bina önünde nöbet tutan polis memurunun bilgi vermesi üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Araştırmalarda seyir halindeki bir otomobilden 6-7 el havaya ateş edildiği belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, o aracı tespit etti.

Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğunu belirtti.

Havaya ateş eden kişinin firari Emre D. olduğunu söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İfadelerinde sosyal medyada canlı yayında paylaşmak için ateş ettiklerini söyleyen şüphelilerden biri serbest kalırken, 3’ü hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş eden firari Emre D.’yi de gözaltına aldı.

Hakkında 51 suç kaydı olan Emre D.’nin 2 olayla ilgili de aranması bulunduğu öğrenildi.

Arkadaşlarıyla benzer ifade veren Emre D., Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.