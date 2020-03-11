CHP Bursa Devlet Hastanesi için 6 bin imza topladı

Bursa ve Güney Marmara bölgesinin en eski kamu hastanesi olan Bursa Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılmasını talep eden CHP Bursa il teşkilatı kent meydanı ve Setbaşı semtinde “Devlet Hastanemizi geri istiyoruz” konulu imza kampanyası düzenledi.

50 TANE HASTANE YAPACAK PARAYI ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKTİLER

CHP İl Başkanı İsmet Karaca’nın Muradiye’deki hastane binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Bursa şehir merkezinden şehir hastanesine ulaşımın zorluğuna dikkat çekerek şehir hastanesinin yıllık maliyetinin 600 milyon lira olduğunu belirtti.

Karaca,”25 yıl bu parayı ödemek zorundayız. 50 tane hastane yapacak parayı, Şehir Hastanesi adı altında o şirkete peşkeş çektiler. Bizim kaynaklarımızı oraya aktarıyorlar. Vatandaşın parası gidiyor. Biz çözüm için önerilerde bulunduk, bulunacağız. Sorunları dile getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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BURSALILAR DOYURUCU BİR AÇIKLAMAYI HAK EDİYOR

CHP İl Başkanı İsmet Karaca, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in nisan ayında basına yaptığı açıklamalarda “asla kapanmayacak” dediği Bursa Devlet Hastanesi’nin 16 Temmuz’da kapatıldığını hatırlatarak, “Açıklamalarda Devlet Hastanesi’nin yenilenmesi için bütçe hazır deniyor. Niye yeniden açmak için bugüne dek hiç adım atılmadı. Bursalılar doyurucu bir açıklamayı hak ediyor. Biz CHP olarak Bursalıların sağlık alanında yaşadıkları sorunların takipçisi olacağız” dedi.

İMZA KAMPANYASI BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Kent meydanı ve Setbaşı semtinde düzenlenen imza kampanyasına ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplanan 6 bini aşkın imza CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Orhan Aslan tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.