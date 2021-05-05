CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın coronaya yakalandı

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
“BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN”
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
“Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi. Bir müddet telefonum kapalı olacak. Bana bir şey olmaz demeyin, sağlığınıza dikkat edin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim…”
İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladıİlginizi ÇekebilirHakim coronaya yenildi, bebeği yoğun bakımda