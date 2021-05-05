CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın coronaya yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

“BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi. Bir müddet telefonum kapalı olacak. Bana bir şey olmaz demeyin, sağlığınıza dikkat edin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim…”

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