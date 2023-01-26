CHP: Cumhur İttifakı’nın başörtüsünü istismar niyeti ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptığı açıklamada, başörtüsü konusunda CHP’nin tutumunu şöyle anlattı:

* “Toplumda her kesime güvence verecek, endişeleri giderecek ve Erdoğan’ın suistimalci girişimlerini boşa çıkaracak samimi bir adım gerekiyordu. Erdoğan’ın derdinin başörtüsü endişesini çözmek olmadığı, konuyu sürekli siyasi istismar aracı olarak gündemde tutmak olduğu bu teklife karşı derhal reaksiyon göstermesi ile ortaya çıktı. Bu bizim için bir ‘gollük pas’ diyerek aslında yararlanma ve istismar amacını da ifşa etmiş oldu. AKP ve MHP’nin teklifi başörtüsü konusunda başını örtenleri koruma altına alırken başı açık olanlara ilişkin aynı ölçüde bir koruma sağlamıyor. Başını örtmeyenlerden bahsetmiyor.

“TARİHİ FIRSAT, SİYASİ HIRSA HEBA EDİLDİ”

* CHP ve İYİ Parti’nin teklifine AKP ve MHP’li komisyon üyeleri hayır dediler. Bu tarihsel fırsat, iktidarda bulunan Cumhur İttifakı’nın siyasi hırsına heba edilmiştir. Bu tarihsel fırsat, Cumhur İttifakı’nın, Erdoğan’ın, AKP’nin ve MHP’nin bu konuyu siyasi istismar meselesi yapıp, önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirme hevesine kurban edilmiştir. Ancak şunu herkesin bilmesini isteriz. Bu işi ne kadar istismar etmek isterlerse istesinler başarılı olamayacaklar. Kanun teklifimizi kabul etmeseler de, Anayasa Komisyonu’nda verdiğimiz değişiklik önerisine hayır demiş olsalar da, hiç kimse korkmasın. Herkesin hak ve özgürlüklerinin güvencesi biziz. Başını örtenin de açanın da güvencesi biziz.”