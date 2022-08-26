CHP, DHMİ’nin 5 ihalesinde peşkeş iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) 5 farklı havalimanındaki 5 ihalesinde peşkeş çekildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü hakkında ‘görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma’ iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Yavuzyılmaz, kanunda belirtilen koşullar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle adrese teslim yapılan 5 ihale yapıldığını öne sürdü.

DOĞAL AFETLERDE KULLANILAN YÖNTEMLE İHALE

İhalede pazarlık usulüne dikkat çeken Yavuzyılmaz, “Doğal afet, salgın hastalık, acil durum, yapım tekniği özellik arz eden işler için kullanılması gereken bir yöntem. Bu yöntemde ihaleye sadece belli şirketler davet ediliyor, ihaleye de sadece bu şirketler girebiliyor” dedi.

Suç duyurusunda, “Açık kimlik bilgileri tespit edilecek şüpheli şahısların, Kamu İhale Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırı davranarak, ekte ve aşağıda bulunan tabloda belirtilen 15.587.702.898,29 TL değerindeki 5 adet farklı işin, usulsüz ve şeffaflıktan uzak bir biçimde pazarlık usulü ile ihale edilmesi suretiyle işlemiş oldukları görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından cezalandırılması talebinde bulunuyoruz” denildi.