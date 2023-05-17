CHP, Diyarbakır’da ezber bozdu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Diyarbakır birinci sıra adayı avukat Sezgin Tanrıkulu aldığı oylarla 21 yıl aradan sonra partisine milletvekili kazandırdı. CHP 2002 yılından bu yana Diyarbakır’da milletvekili çıkaramıyordu.

Seçimler son 20 yılda AKP ve HDP arasında geçiyordu. HDP 9 veya 10 vekille, AKP de 2 veya 3 vekille Meclis’te temsil ediliyordu. Ancak 14 Mayıs seçimlerinde CHP ezber bozan bir çıkışla AKP ve HDP seçmenini şaşırttı.

CHP toplam seçmen sayısının 60 bin 74 oyunu alarak yüzde 7.64 oyla TBMM’ye milletvekili göndermeyi başardı. 1. sıra adayı Sezgin Tanrıkulu milletvekili seçildi. CHP 24 Haziran 2018 seçimlerinde 19 bin 789 oyla oyların yüzde 2.34 oy alabilmişti.

14 Mayıs seçimlerinde Sezgin Tanrıkulu’nun vekil seçilmesi Yeşil Sol Parti’ye bir vekil kaybettirdi. YSP 8 milletvekilinde kaldı. 9. Sıra milletvekili adayı olan Diyarbakır Barosu eski Başkanı avukat Mehmet Emin Aktar seçilemedi.

21 YIL ÖNCE DE BARO SEÇİMLERİNDE YARIŞTILAR

Aktar ile Tanrıkulu 2002 yılında Diyarbakır Barosu seçimlerinde de kıyasıya bir yarışa girmişti. 21 yıl önce gerçekleştirilen Baro seçimlerinde de Tanrıkulu, rakibi Mehmet Emin Aktar’a fark atarak Baro Başkanlığı’na seçilmişti.

Tanrıkulu 3 dönem Baro Başkanlığı yaptıktan sonraki seçimlerde Mehmet Emin Aktar Baro Başkanlığı’na seçilmişti. 14 Mayıs seçimlerinde de ezeli iki rakip, iki farklı partiden karşı karşıya geldi.

Bu seçimlerde de ipi CHP’li Tanrıkulu göğüsleyerek partisine 21 yıl aradan sonra milletvekili kazandırmayı başardı.