CHP eğitim çalıştayı

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:
*Ecevit’in kader arkadaşı, yol arkadaşı, sevgiyi saygıyı dostluğu bize öğretmiş olan aktördü rahmetli Rahşan Ecevit. Kendisini yarın netleşirse sonsuzluğa uğurlayacağız.
*Betül Kaçar. Bizim yetiştirdiğimiz bir değer Amerika’da Nasa’ya dahil edildi. Orada çalışmalara katılacak.
*Eğitimin temelinde insan merakı vardır. merakı sorgulamayla yan yana getirdiğimizde çocuklarımıza yaşatmış oluruz.
*Bakan’a, Başbakan’a göre eğitim olursa çocuklar denek olarak kullanılmış olur.
*Alfabede neredeyse harf kalmayacak. 4+4+4 sistemi nasıl geldi?
*Bana söyler misiniz böyle bir eğitim sistemi olur mu?
*Eğitimci olmayanların eğitim sistemini belirlemesi… Bütün öğretmenlerin karşı çıkması gerekirdi.
*Sadece ben kendi çocuğumu düşünüyorum. Benimle aynı siyasi görüşü paylaşmayanların da çocuğunu düşünüyorum. Sonuçları ne oldu? Üniversite sınavlarında sonuçları gördük.