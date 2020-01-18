CHP eğitim çalıştayı

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

*Ecevit’in kader arkadaşı, yol arkadaşı, sevgiyi saygıyı dostluğu bize öğretmiş olan aktördü rahmetli Rahşan Ecevit. Kendisini yarın netleşirse sonsuzluğa uğurlayacağız.

*Betül Kaçar. Bizim yetiştirdiğimiz bir değer Amerika’da Nasa’ya dahil edildi. Orada çalışmalara katılacak.

*Eğitimin temelinde insan merakı vardır. merakı sorgulamayla yan yana getirdiğimizde çocuklarımıza yaşatmış oluruz.

*Bakan’a, Başbakan’a göre eğitim olursa çocuklar denek olarak kullanılmış olur.

*Alfabede neredeyse harf kalmayacak. 4+4+4 sistemi nasıl geldi?

*Bana söyler misiniz böyle bir eğitim sistemi olur mu?

*Eğitimci olmayanların eğitim sistemini belirlemesi… Bütün öğretmenlerin karşı çıkması gerekirdi.

*Sadece ben kendi çocuğumu düşünüyorum. Benimle aynı siyasi görüşü paylaşmayanların da çocuğunu düşünüyorum. Sonuçları ne oldu? Üniversite sınavlarında sonuçları gördük.