CHP Elazığ İl Başkanı’nın makam aracının yanında ateş açıldı

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran’ın parti makam aracının park halinde bulunduğu yerde, dün saat 23.20 sıralarında silahla ateş açıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Polis Haydar Elma Sokak’ta park halinde olan CHP’li Duran’ın makam aracının yanına, siyah renkli bir araç geldi.

Ancak o sırada, Duran’ın boş olan makam aracının yanından geçen anne ve çocuğunun fark edilmesi sonrasında, iddiaya göre otomobile değil havaya 8 el ateş edilerek hızla uzaklaşıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Güvenlik şeridi çeken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

8 el ateş edilen ve ilk belirlemelere göre makam aracına kurşun isabet etmeyen olay yerinde boş kovanlar olduğu görüldü.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü ve iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.