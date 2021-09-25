CHP Elazığ, olağanüstü kongreye gitti

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan’ın geçen yıl genel merkez tarafından görevden alınmasının ardından yerine gelen geçici yönetim kurulu partinin çalışmalarını yürütmüştü. CHP Elazığ il örgütü, olağanüstü kongre yaparak yeni başkanını seçti. İki adayın olduğu kongrede Coşkun Çağlar Duran CHP’nin yeni il başkanı oldu.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Olağanüstü İl Kongresi’nde Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Coşkun Çağlar Duran ve Emrah Özden’in aday olduğu kongrede divan başkanı CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oldu. Basına kapalı gerçekleşen kongrede salona sadece delegeler alındı. Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından seçime geçildi.

106 delegenin oy kullandığı kongrede Coşkun Çağlar Duran 75 oy alırken Emrah Özden ise 31 oy aldı. Delegenin çoğunun desteğini alan Duran CHP’nin yeni il başkanı oldu.

“ARTIK ELAZIĞ’DA YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR”

Gerçekleşen seçim sonrasında açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, şunları söyledi;

*Her kongrede var olan çekişmeler oldu ancak genelde güzel bir kongre gerçekleştirdik. Ve delegelerimizin teveccühüyle il başkanı oldum. Örgütümüzün ortak adayı olarak kongreye gitmek benim için ayrı bir onurdu.

*Artık CHP Elazığ’da yeni bir süreç başlıyor. Kentimizde büyük bir problem yumağına dönüşmüş ve hemşerilerimizin yaşadıkları mağduriyetleri ve haklarını arama noktasında sesimizin daha gür çıkaracağız ve her daim ilçelerde, köylerde, mahallelerde vatandaşlarımızla olacağız.

*Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol’un öncülüğünde yoğun bir çalışmayla seçimlerde iyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz.

“DELEGELER TEHDİT EDİLDİ, BASKI ALTINA ALINDI”

Kongre öncesinde 43 tane delegenin tedbirli olarak disipline verilerek oy kullanma haklarının gasp edildiğini iddia eden Emrah Özden ise, şunları söyledi;

*Yaklaşık 1 yıl önce il başkanlığı adaylığı için çalışmalarıma başladım. O süreçte de çok başarılı işlerimiz oldu.

*Süreç içerisindeki çalışmalarda delegelerin bütünlüğünü sağladık. İl başkanımız Zeki Kaplan’ın görevden alınmasından sonra disipline verilip ihraç edilmesi ve 43 tane delegenin tedbirli olarak disipline verilmesi ve seçimi kazanamayacaklarından dolayı delegeleri telefonla arayıp ‘kime destek vereceksin’ diye sordukları zaman benim ismimin söylenmesi sonrasında 9 kişinin tekrar tedbirli disiplin kararı verilen bir süreçle karşı karşıya kaldık.

*Biz bu süreçte partimiz zarar görmesin diye genel merkeze toplu olarak gitmek isteyen delegelerimizin önüne geçtik.

*Partimizin zarar görmemesi için elimizden geleni yaptık. Ama buna bağlı olarak süreç öyle bir işledi ki arkasından 9 kişinin alınmasında da kalmayarak delegeler üzerinde uygulanan baskılarla karşı karşıya kaldık. Delegelerimiz tehdit edildi.

*Benim adaylıktan çekilmemle ilgili çok yoğun baskılar oldu. Ben ne görevden alınan Zeki Kaplan’ın adayı olduğumu ne de Gürsel Erol’un adayı olduğumu söyleyerek hiçbir zaman destek istemedim.

*Ben sadece parti örgütümüzün desteğini alarak aday olduğumu söyledim insanlara. Bu kongrede bana 5 dakika konuşma fırsatı dahi verilmedi. Ben Cumhuriyet Halk Partisinin bir önceki dönem 2. Sıra milletvekili adayıydım. Son bir haftadır ceplerinde çay parası olmayan insanların adliye koridorlarında haklarını aramasının mücadelesini verdikten sonra ben bu seçime girdim.

*Disiplin kurulu başkanı keyfi olarak yaklaşık olarak 55 tane insanı disipline veriyorsa ben buradaki demokrasi anlayışını kabul etmiyorum. Bu kongrede yapılan yanlışlıkların hukuk mücadelesini sonuna kadar vereceğim.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan