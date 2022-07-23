CHP Gençlik Kolları, AKP’ye broşür ve büyüteç yolladı

CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi’ne içinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere yönelik altı vaadinin sıralandığı broşür ve bir büyütecin olduğu kargo paketi gönderdi. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, “Ağızlarına pelesenk olmuş, her fırsatta ‘Bay Kemal, Bay Kemal, Bay Kemal…’ Ama öğrensinler; şimdi gençler arasında moda; ‘Bye Bye Erdoğan…'” ifadelerini kullandı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bugün CHP Genel Merkezi önünde basın toplantısı düzenledi.

Killik ve Gençlik Kolları üyeleri, CHP Genel Merkezi’nden AKP Genel Merkezi’ne içinde CHP Parti Programı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere yönelik altı vaadinin sıralandığı broşür ve bir büyütecin olduğu kargo paketi gönderdi.

CHP’nin vaatlerinin tek tek iktidar tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Killik, “Ne zaman CHP, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde emeklilere ikramiye sözü verdi, akıllarına emeklilere ikramiye dağıtmak geldi. Asgari ücrete zam, taşeron işçiye kadro, TRT payının kaldırılması gibi birçok noktada bizim sözlerimizi dinlediler. Geçtiğimiz günlerde 3600 ek göstergenin ardından, daha sonrasında EYT hazırlıklarına başladılar. Zaten sorumlu muhalefet olmak da bunu gerektirir, halkın sorunlarını çözmek için iktidarı zorlamak” diye konuştu.

“BÜTÜN PROJELERİMİZİ HARF HARF TAKİP EDEBİLİRSİNİZ”

“Bugün hükümete yeni bir çağrı yapıyoruz” diyen Killik, “Size bu kargo kutusu içerisinde; CHP’nin parti programını, genel başkanımızın gençlere yönelik 6 vaadinin olduğu bu broşürü gönderiyoruz. Bir tanesini eksik de olsa yaptınız. Geri kalan 5 vaadimizi de hayata geçirebilirsiniz, örnek alabilirsiniz. Tüm bunların yanında iyice inceleyebilmeniz için, yanına da bir tane büyüteç koyuyoruz. Buradan en ince ayrıntısına kadar bakabilir, bütün projelerimizi harf harf takip edebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“ŞİMDİ GENÇLER ARASINDA MODA, ‘BYE BYE ERDOĞAN’”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ağızlarına pelesenk olmuş, her fırsatta “Bay Kemal, Bay Kemal, Bay Kemal”…Ama öğrensinler; şimdi gençler arasında moda; “Bye Bye Erdoğan…”

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