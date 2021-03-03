CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, salgın nedeniyle tekel bayilerine uygulanan süre kısıtlamasının esnetilmesini istedi

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, salgın nedeniyle tekel bayilerine uygulanan süre kısıtlamasının, diğer esnaf için yapıldığı gibi esnetilmesi gerektiğini belirtti.

Ağbaba, parti genel merkezinde, tekel bayi işletmecileri ile yaptığı basın toplantısında, tekel bayilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresi boyunca alınan kararlarla yalnız bırakıldığını savundu.

"Türkiye'de 155 bin tekel bayisi var. Bugüne kadar vergisini verdi, kirasını ve faturalarını ödedi." diyen Ağbaba, tekel ürünlerinden alınan vergilerin, vergi gelirlerinin yüzde 12,3'ünü oluşturduğuna işaret etti.

Tekele gelen kısıtlamaların sahte içki üretimini artırdığını ileri süren Ağbaba, tekel bayilerinin salgın sürecinde cirolarının en az yarısını kaybettiğini, bu süreçte kirasını, vergilerini ve faturasını ödeyemediğini kaydetti.

Tekel esnafının tek mağduriyetinin kısıtlamalar olmadığını, zincir marketler karşısında da ezildiğini ifade eden Ağbaba, tüm ürünleri satan zincir marketlerin 70'ten fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşturduğunu söyledi.

– "Tekel bayilerine yönelik cezalar makul seviyeye çekilmeli"

Tekel bayilerinin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini sıralayan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Tekel bayilerine yönelik haksız, adaletsiz, maksatlı ve taraflı tutumdan vazgeçilmelidir. Tekel bayilerine yönelik süre kısıtlaması diğer esnaf gibi esnetilmelidir. Hafta sonu yasaklar kaldırılmalıdır. Salgın gibi içki tüketimiyle doğrudan ilgisi olmayan gerekçelerle tekel bayileri ve büfeler keyfi olarak kapatılmamalıdır. Alkolden alınan vergiler makul bir seviyeye çekilmeli, alkol üreten ve tüketenler vergi kaynağı olarak görülmemelidir.

Tekel bayilerine yönelik cezalar makul seviyeye çekilmeli ve pandemide büyük cezalar yazılan esnafa bir sefere mahsus af getirilmelidir.

15 bine yakın ürün çeşidiyle, 70'e yakın meslek grubunun işini yapıp haksız kazanç sağlayan zincir marketlere ilişkin acil bir düzenleme getirilmelidir. Sahte içkiye yönelik denetimler artırılmalı ve sahte içki tüketiminin artışına ilişkin Mecliste bir komisyon kurulmalıdır. Bu konuya ilişkin araştırma önergemiz vardır."