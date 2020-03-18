CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den koronavirüs açıklaması:

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de bakımı sağlanan 13 bin 867, koruyucu aile yanında yaşayan 7 bin 259 çocuk, devlete ait huzurevlerinde ise 14 bin yaşlının yaşadığına dikkati çekerek, bu kesimler için koronavirüsle mücadele kapsamında bir acil eylem planı olup olmadığını sordu.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi dönemlerinin aynı zamanda yoksulluk ve yoksunlukla mücadele dönemleri olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve 9 ayrı sağlık meslek örgütü temsilcisiyle toplantı yaptıklarını bildiren İlgezdi, şunları ifade etti:

"Türkiye'deki ilk vaka sonrası yapılan toplantıda alınacak önlemler konusunda önerilerimizi sunduk, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirildik. Bugün geldiğimiz noktada vaka sayısı da karantina altına alınan insan sayısı da artıyor. Virüsle mücadele eden ülkelerdeki vaka sayısındaki logaritmik artışı göz önünde bulundurduğumuzda dezavantajlı gruplar için de acil önlemler alınması gerekliliğiyle karşı karşıyayız."

Son 9 yılda 859 bin 759 çocuğun suça sürüklendiğini, sadece 2018'de 14 bin 502 çocuğun hükümlü olarak cezaevine girdiğini bildiren İlgezdi, Çocuk Ceza İnfaz Kurumları'nda kalanların virüsten korunması ve olası bir hastalık karşısında yapılacaklar konusunda Adalet Bakanlığının hangi önlemleri aldığını kamuoyu ile paylaşması gerektiğinin altını çizdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, sığınmaevlerinde yaşayan kadınlardan, devletin bakımını üstlendiği çocuk ve yaşlılara kadar birçok alanda koronavirüsle mücadele kapsamında üzerine düşen görevleri olduğuna işaret eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bu süreçte sessizliği tercih etse de kamuoyunun beklediği cevaplar var. Türkiye'de 6 bin 132'si çocuk evleri sitelerinde, 6 bin 164'ü çocuk evlerinde ve 1571'i çocuk destek merkezlerinde olmak üzere bakımı sağlanan toplam 13 bin 867 çocuk var. Bu çocuklar haricinde koruyucu aile yanında yaşayan 7 bin 259 çocuk daha var. Bu çocukları virüs salgınından korumak için neler yapılıyor, hangi önlemler alındı? Bu kurumlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılmakta mıdır? Devlete ait huzurevlerinde yaklaşık 14 bin kişi yaşıyor. Bakanlığın huzurevleriyle ilgili acil eylem planı var mı? Kronik hastalığı olan yaşlı insanlarla ilgili hangi önlemleri aldılar? Kurumların ziyaretlerine sınırlandırma getirdiler mi? Personelin sağlık kontrolleri yapılıyor mu?"