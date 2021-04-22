CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla çevrim içi bayramlaştı

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup çocukla çevrim içi bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, yurt içinden ve yurt dışından çocuklarla görüşmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşayan bir çocuğun "Gümülcine pek turistik bir yer sayılmaz ama babam Yunanistan'ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine'de yapıldığını söylüyor. Kemal amca seni Yunanistan'a da bekliyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir kez gelmiştim, bir daha gelirim, hay hay." dedi.

Kılıçdaroğlu'na görüşmede diğer çocuklar da bulundukları illeri ziyaret etmesi için davette bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu davetlere ilişkin Twitter'dan "Davetlere icabet etmek gerekir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.