CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bolu'da ziyaretlerde bulundu

BOLU (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu'ya geldi.

Bolu Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, belediye binası önünde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kılıçdaroğlu, belediye bandosunun çaldığı marş ve müzikler eşliğinde belediye binasına girdi. Bu sırada bir partili yazdığı şiiri okudu.

Daha sonra Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makamına geçen Kılıçdaroğlu, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, ardından Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Yukarı Taşhan'da bulunan Eskici Baba Türbesini de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, tarihi Yıldırım Bayezit Camisi önünde bulunan güvercinlere yem verdi.

Bu sırada bir basın mensubunun "Dilek tuttunuz mu?" sorusuna, "Dileğim; cumhuriyeti kuranların bize bıraktıkları güzel bir Türkiye var ve biz 100'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandıralım. En büyük dileğimiz bu. Bu dilekle yem attık." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, programı kapsamında Yukarı Çarşı'da da esnafla bir araya geldi.