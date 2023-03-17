CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Baş’ı ziyaret etti

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu, BTP Genel Merkezi’ne gelişinde Baş ve parti yetkilileri karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve Baş, bir saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar pek çok konu hakkında karşılıklı düşüncelerini ifade ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, Baş önderliğindeki BTP heyetine ev sahipliği için teşekkür etti.

BTP Genel Başkanı Baş ise çok verimli ve Türkiye’nin pek çok meselesinin konuşulduğu bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu’na başarı dileyen Baş, “Umuyoruz Türkiye adına çok doğru, çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız. Biz de Türkiye adına, Türkiye’nin yarınları adına çalışmalarımızı yapıp, süreç içerisinde kamuoyuyla da paylaşacağız.” dedi. (AA)