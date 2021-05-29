CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB'nin düzenlediği İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü programında konuştu:

İSTANBUL (AA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin üzerinden 568 yıl geçmesine rağmen halen aynı heyecanla fethin kutlandığını belirterek, "İnşallah hep beraber ebediyete kadar da kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezinde şölen için hazırlanan özel etkinlik alanında düzenlenen programa katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin en genç padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yad etmek için buluştuklarını belirterek, "Öyle bir kahramandır ki Fatih Sultan Mehmet Han, Türk milletine hediyesi öyle büyük olmuştur ki o, çağ açıp çağ kapatmıştır. Dolayısıyla kendisi de zamanının değil, asırların kahramanı olmuştur. Bu öyle bir gurur öyle bir onurdur ki İstanbul'un fethinin üzerinden tam 568 yıl geçti, biz her yıl aynı heyecanla İstanbul'un fethini kutluyoruz. İnşallah hep beraber ebediyete kadar da kutlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İstanbul'un fethine ve onun emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, (Bu şehir Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeğidir)" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gözbebeğimizdir İstanbul. Fethettiğimiz sadece İstanbul değildi aslında. Fethettiğimiz kendimizdi. Bu toprakların zorlukları vardı, onlarla yüzleşmeliydik, onları kucaklamalıydık, onlara meydan okumalıydık. İşte bu cesareti fethetmiştik. Bin yıllık geleneklerimizle oluşturduğumuz toplumsal kodlarımızdı bunlar. Bu bin yıllık geleneklerimiz sahip olduğumuz en yüksek bilgeliktir. Bu konuşmayı yaparken hem gururluyum hem de hissettiğim sorumluluktan dolayı biraz da kalbim kırık. İnanın muhalefet yapmanın en zor dönemindeyim. Bu kadim devleti, bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe, bu rezillikleri gördükçe muhalefet olmakta çok zorlanıyorum. Çünkü inanın onların yaptıklarını ben konuşmakta zorlanıyorum. Utanıyorum bir şey demeye. Utanıyorum bunlara dikkati çekmeye. Oysa görevimiz bu rezilliklerle mücadele etmektir."

– "Sevgili gençler Fatih hepimiziz"

"Kendimize inanmak zorundayız, zorluklara göğüs germek zorundayız. Fatih Sultan Mehmet Han'dan bize miras kalan cesaretle bu millet korkuyu fethedecektir" diyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Özellikle gençlere mesajım, rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetrekaresinde 20 yaşında genç sultan sizin modelinizdir. Ona bakın ve siz de farklı düşünme cesaretinize, mücadele cesaretinize, keşfedilmemiş yollara gitme cesaretinize, imkansızı isteme cesaretinize sahip çıkın ve ibret alın. Fatih'in fethettiği canım İstanbul'un asırlar sonra düşürüldüğü halden ibret alın ve cesaretinizi de yine aynı İstanbul'un şahlanışından alın. Fatih biziz, Fatih sizsiniz. Sevgili gençler Fatih hepimiziz."

Konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Fatih Sultan Mehmet" kitabını hediye etti.