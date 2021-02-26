CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetiyle görüştü

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetiyle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi'nin yanı sıra MYK Üyesi Mehmet Soğancı ile parti genel merkezinde görüştü.

CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de yer aldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

– "Toplumun önüne konulmuş bir tuzak"

Bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, Kılıçdaroğlu ile yeni anayasa tartışmalarına ilişkin partilerinin görüşlerini paylaştıklarını söyledi.

Anayasa tartışmalarını "toplumun önüne konulmuş bir tuzak" olarak nitelendiren Başer, "Demokratik kamuoyu ve siyasi partilerin bu anayasa tartışma tuzağına girmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü AKP'nin bugün toplum nezdinde meşruiyetini kaybettiği ve meşruiyetini kaybeden bir siyasi partinin anayasa tartışmasını yaptıramayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.