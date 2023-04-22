CHP Genel Merkezinde partiler arası bayramlaşma

CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet, AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığındaki heyetle görüştü.

AKP’nin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Karabıyık, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış anlamına geldiğini, son dönemde deprem nedeniyle büyük acılar yaşandığını söyledi.

Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni eden Karabıyık, “Huzurlu barış içerisinde kimseyi ötekileştirmeden kutuplaştırmadan sevgiyle nice güzel bayramlar olsun.” dedi.

“ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR”

Seçim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Karabıyık, “Seçim çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Umarım milletimiz en doğru kararı verecek. Sorunlara çözümlerle yaklaştık. Herkes için hayırlısı olsun. Kimseyi ötekileştirmeden sorunlara çözüm üreterek ve herkesin geleceğinin teminatı olarak yola çıktık. Herkesle beraber soframızı büyüterek neler yapacağımızı ifade etmeye çalıştık.” diye konuştu.

Karabıyık, sevgiyi, barışı kardeşliği büyüterek devam edilmesinin önemine işaret etti.

AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bayramın buruk geçtiğini, millet ve devlet kaynaşmasıyla yaraların sarılması için büyük çaba gösterildiğini dile getirdi.

Seçim çalışmalarının sürdüğünü belirten İşler, “İnşallah hep birlikte huzur içinde bu seçimi de gerçekleştireceğiz. Milletimiz en doğru kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar herkesin kabulüdür.” diye konuştu.

İşler, “Bizler de kimseyi ötekileştirme taraftarı değiliz. Öyle olduğu için de 21 yıldır milletimiz bizi yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı tercih ediyor. Milletimiz bu dönemde de yaşanan olayları okuyor. Tabii ki siyasi vaatler var icraatlar var hepsini değerlendirecek. Milletin kararı en doğru karardır.” İfadesini kullandı.

İYİ PARTİ’NİN ZİYARETİ

CHP heyeti, daha sonra İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz başkanlığındaki heyeti ağırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, dün Adıyaman’da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin sözlü tepki göstermesi ve sonrasında yaşananların üzücü olduğunu dile getirdi.

Lale Karabıyık, “Böyle olaylar seçim sonuçlarının algılandığı dönemlerde oluyor. Keşke olmasa. Provokasyonlar olabiliyor. Biz provokasyonlara alet olanlara da kızmıyoruz. Onları ötekileştirmiyoruz. Onların da geleceğinin teminatı biz olacağız.” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz da olaydan dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, “Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine birbirimize kimlikler değil de değerler üzerinden sarılmaya ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha gördük bu dönemde.” dedi.

14 Mayıs’taki seçimlerin anlamının kadınlar açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, kadınların bu milletin asıl kurucu unsuru olduğunu söyledi.

HDP VE YEŞİL SOL PARTİ İLE GÖRÜŞME

CHP heyeti, daha sonra Yeşil Sol Parti MYK üyesi ve Toplumsal Muhalefetle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Sevtap Akdağ başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Karabıyık, CHP’nin hiç kimseyi ötekileştirmeden birlik beraberlik, barış içerisinde ve gerçekten sorunlara çözüm üreterek, geleceğin teminatı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Sevtap Akdağ da 14 Mayıs’taki seçimlerin yaşanan sorunların çözümü noktasında yol açıcı olacağını ifade ederek, “Seçim sonrasında açığa çıkan koşullarda gerçekten bir demokratik dönüşümün herkesin kendisini güvende hissettiği, huzur içerisinde eşit koşullarda var edebildiği bir coğrafyanın vatandaşları olarak yaşayacağı bir Cumhuriyeti, bir ikinci yüzyılda böyle eşit, özgür koşulların yaratılacağı bir Cumhuriyeti kurmanın artık tarihsel zamanının geldiğini ve bunun için siyasi iradelerin daha fazla rol alması, bu konuda daha kararlı durması ve bunun yolunu açması gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Akdağ, Kılıçdaroğlu’na dün Adıyaman’da yaşanan olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

DSP İLE BAYRAMLAŞMA

CHP heyeti, daha sonra DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyetle görüştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, bayramın buruk geçtiğini, depremde ailelerini kaybetmiş vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçim sürecine girildiğini, sevgi ve barış dilinin önemli olduğunu dile getiren Karabıyık, “CHP koca bir çınar. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi aynı zamanda. Bundan sonra da biz herkesi kucaklayarak, bütün sorunlara çözüm üreterek ve Türkiye’nin geleceğinin teminatı olarak çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir de deprem nedeniyle büyük can kaybı yaşandığını hatırlatarak, Türkiye’nin bütün bu felaketlerin altından kalkabilecek güçte olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na çalışmalarında başarılar dileyen Aydemir, “Biz çok baskı altına alındık örgütlerimiz tarafından, halkımız tarafından… Türkiye’de demokrasiye inanmış, demokratik laik bir hukuk devleti diye anayasamızda yerini almış birçok parti birbirleri ile birleşirken kimse baskı altına alınmıyor ama DSP bir ittifak içerisinde olmamasına rağmen, bir işbirliğinde iki üç tane vekille temsil edilmesi için yoğun baskı altına alındı. Bu baskıların neticesinde de olumsuz şeyler yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

DSP ve CHP’nin birbirine alternatif olsun diye kurulmadığını ifade eden Aydemir, birlik, bütünlük ilkesinden asla taviz verilmemesi gerektiğini kaydetti.

MHP, SAADET PARTİSİ, BBP, VATAN PARTİSİ, DP, ANAVATAN PARTİSİ VE GENÇ PARTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay başkanlığındaki heyet, Vatan Partisi MYK üyesi Nusret Senem başkanlığındaki heyet, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki heyet, DP Teşkilat Başkanı Ahmet Uyanık başkanlığındaki heyet, Anavatan Partili Semih Narlı başkanlığındaki heyet, Genç Parti Genel Başkan Danışmanı Mert Buruşoğlu başkanlığındaki heyetler de CHP’ye ayrı ayrı bayram ziyaretinde bulundu.

CHP kabul heyetinde ise Karabıyık’ın yanı sıra Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun yer aldı.

ADIYAMAN’DA PROVOKASYON

Karabıyık, dün Adıyaman’da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin sözlü tepki göstermesini “provokasyon” olarak değerlendirdi.

Gülnur Hayran da deprem nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek, 14 Mayıs’ın yeni bir bayrama gebe olmasını ümit ettiklerini, çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Adıyaman’da Kılıçdaroğlu’na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişinin sözlü tepki göstermesini kınadıklarını dile getiren Hayran, “Yakışmadı. Sadece siyaseten değil insan onuruna yakışmayacak hareketlerdi.” ifadesini kullandı.

DEVA PARTİSİ İLE BAYRAMLAŞMA

CHP heyeti daha sonra, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Seçim sürecinde barış, hoşgörü ve sevgi dilinin önemine işaret eden Karabıyık, “Hedefimiz öncelikle sorunları çözmek. Yanlış algı yönetiminin, olmayanları varmış gibi göstermenin, kötüleme, karalama kampanyalarının bir yere varmayacağını da biliyoruz. Bunu vatandaşlarımız da biliyor. En güzel sonuçlarla başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

Şahin de bayramın huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Yarın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanacağını hatırlatan Şahin, “İnşallah 23 Nisan sonrasında asıl demokrasi bayramını da 14 Mayıs’ta gerçekleştiririz.” dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE GÖRÜŞME

CHP heyeti, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığındaki heyeti ağırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, vatandaşın sorunların çözümünün yanı sıra birleştirici bir dile hasret kaldığını dile getirdi.

Kaderli de deprem nedeniyle hüzünlü bir bayram süreci yaşandığını belirterek, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİNİN ZİYARETİ

CHP heyeti, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu başkanlığındaki heyetle de bayramlaştı.

Karabıyık, Türkiye Değişim Partisinin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Seçim sürecinin iyi gittiğini ve yoğun çalıştıklarını dile getiren Karabıyık, sevgi diliyle bu süreci yürüttüklerini belirtti.

Hatipağaoğlu da seçim sonucunun ülke için hayırlı olmasını diledi.

Memleket Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri de CHP’ye ayrı ayrı bayram ziyaretinde bulundu. (AA)